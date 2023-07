Po tym, jak Dawid Kwiatkowski zdecydował się rozstać z "The Voice Kids", fani zastanawiają się, kto zastąpi go w muzycznym show. Na liście są dwa mocne nazwiska!

Już 21 sierpnia ruszą zdjęcia do kolejnej, siódmej edycji "The Voice Kids", a w nowej edycji show szykują się zmiany. W maju o rezygnacji ze współpracy w programie poinformował Dawid Kwiatkowski, a fani nie kryli zdziwienia decyzją lubianego przez wszystkich jurora i zastanawiali się, kto zastąpi piosenkarza w tej roli. Wiadomo, że odbyły się już próbne zdjęcia do programu, a na liście kandydatów na jurorski fotel jest kilka mocnych nazwisk!

Kto zasiądzie w jury "The Voice Kids" na miejscu Dawida Kwiatkowskiego?

Ostatnia edycja "The Voice Kids" przyniosła zwycięstwo Martynie Gąsak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego - muzyk mógł więc mieć spory powód do dumy. Niestety, na początku maja Dawid Kwiatkowski poinformował, że odchodzi z "The Voice Kids" i widzowie nie zobaczą go w kolejnej, siódmej odsłonie show.

Od tamtej pory widzowie i fani Dawida Kwiatkowskiego zastanawiali się, kto zasiądzie na jego miejscu w jury muzycznego programu. Wielbiciele piosenkarza podkreślali, że będą za nim tęsknić i nie wyobrażają sobie nikogo innego w jego roli. Czas płynie jednak nieubłaganie i zdjęcia do siódmej edycji "The Voice Kids" rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia, a teraz zorganizowano zdjęcia próbne. Kto się na nich pojawił, walcząc tym samym o stanowisko jurora w "The Voice Kids"?

- Marina ma już za sobą casting. Na zdjęciach próbnych spotkała się z Natalią Nykiel. Robiły wszystko co mogły, by wypaść jak najlepiej - donosi "Plotek", powołując się na swojego informatora.

Jak się okazuje, to właśnie Marina Łuczenko-Szczęsna i Natalia Nykiel rywalizowały o to, by móc jesienią zasiąść w jury "The Voice Kids". Jak podkreśla "Plotek", żonie Wojciecha Szczęsnego ma niezwykle zależeć na dołączeniu do show - wcześniej była jurorką między innymi w eliminacjach do Eurowizji Dla Dzieci, a na koncie ma też występ w samym "The Voice Kids".

Natalia Nykiel z kolei ma już doświadczenie w "The Voice of Poland" - została finalistką drugiej edycji show, co stało się przepustką do dalszej kariery. Od tamtej pory wokalistka nagrała trzy albumy, a doświadczenie jurorskie zdobyła w programie Polsatu "The Four. Bitwa o sławę", który pojawił się na antenie w 2020 roku.

Co ciekawe, podczas próbnych zdjęć do siódmej edycji "The Voice Kids" był obecny też sam Dawid Kwiatkowski - jak informuje "Plotek", wokalista miał niejako pełnić rolę eksperta i udzielać wskazówek czy porad w czasie castingu.

- Był też Dawid Kwiatkowski, bo produkcji zależało na obecności kogoś, kto zna program od podszewki i trochę rozkręci atmosferę, czy będzie animował różne sytuacje. A że był akurat w mieście i z Wojsem rozstawał się w przyjacielskich stosunkach, to nie widział problemu, by pomóc w wyłanianiu nowej gwiazdy - dodaje informator "Plotka".

O tym, kto ostatecznie zasiądzie w jury kolejnej edycji "The Voice Kids" przekonamy się już niebawem. A Wy, kogo widzielibyście w tej roli?

