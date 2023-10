"The Voice Senior" ponownie pojawi się w ramówce TVP. W nowym, 2024 roku widzowie jednak mogą się spodziewać licznych zmian. Okazuje się, że zmianie ulegnie głównie skład jurorski. Dopiero co ogłoszono odejście jednego gwiazdora, a już wiadomo, kto zasiądzie na jego miejscu! Koniecznie zobaczcie, jakie zmiany szykują się w muzycznym show dla seniorów!

"The Voice Senior": Nowy sezon bez jednego z jurorów

"The Voice Senior" to uwielbiane talent show TVP. Dzięki niemu w muzycznych zmaganiach mogą się sprawdzić seniorzy - osoby, które ukończyły 60. rok życia. Jak się okazuje, wokalny format powróci na antenę w styczniu, 2024 roku. Do tej pory występy uczestników oceniane były przez czteroosobowy skład jury. W jego składzie znalazła się niekwestionowana królowa estrady, Maryla Rodowicz, operowa śpiewaczka Alicja Węgorzewska, lider zespołu Pectus, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski. Jednego z nich niestety już nie zobaczymy na czerwonym fotelu.

Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Jak się okazuje, to Piotr Cugowski zrezygnował z dalszego trenowania muzycznie utalentowanych seniorów. Szybko jednak okazało się, kto go zastąpi. W nowym, piątym sezonie w roli jurorki zobaczymy polską piosenkarkę, kompozytorkę i autorkę tekstów, Halinę Frąckowiak. Debiutująca trenerka już teraz podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi uczestników muzycznego show:

- Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania - stwierdziła.

Jan Bogacz / Natasza Młudzik / TV

Halina Frąckowiak nie ukrywa, że udział w show i nowa rola to dla niej wielka przygoda i możliwość poznania ludzi z pasją:

- Przez całe życie poznajemy różnych ludzi. Tutaj poznaję bratnie dusze od strony muzycznej. Przyglądam się im, zastanawiam się, jak to się stało, że kochają muzykę, śpiewają. Czasem okazuje się, że są za pan brat z muzyką dopiero od niedawna. Z różnych przyczyn — rodzinnych, osobistych, a czasem uwarunkowanych tym gdzie mieszkają, przez co nie mieli możliwości spotkać muzyki tak na co dzień - mówi.

ONS

To jak? Będziecie oglądać nowy sezon z nową jurorką?

Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP