Kinga Rusin niedawno pokazała, że można mieć boskie ciało w wieku 45 lat. Rusin zobaczycie na okładce najnowszego Flesza, w numerze którego zdradziła, jakie wyrzeczenia poniosła, by schudnąć 8 kilo w 3 miesiące? Jak wyglądała jej codzienna dieta i ćwiczenia? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w najnowszym numerze Flesza!

Co jeszcze znajdziecie we Fleszu? Wszyscy o tym mówią, ale nikt głośno, że ma powstać reality-show z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem w ich domu. Para niedawno się pobrała, a po "Azja Express" widzowie ich pokochali i cenią za ich wielką miłość do siebie. Czy Rozenek i Majdan zgodzą się wpuścić kamery do swojego domu?

A także dużo innych tematów już w jutrzejszej gazecie. Wywiad z Agnieszką Włodarczyk, w którym zdradza, co było powodem rozstania z Mikołajem Krawczykiem. W jakich są relacjach?

Dowiecie się też, jak może skończyć się hejt na Renatę Kaczoruk po tym co wydarzyło się w "Azja Express".

A także o tym, że Anna Dereszowska wybrała się w wielką podróż po Azji i co zrobiła z dziećmi w tym czasie.

Więcej szczegółów we Fleszu, magazyn do kupienia w poniedziałek 03 października!

Okładka "Flesza" z Kingą Rusin.