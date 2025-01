Alicja, uczestniczka programu "Kanapowczyn", udowodniła, że determinacja i ciężka praca potrafią przynieść niesamowite efekty. Jej przemiana zaskoczyła wszystkich – od widzów programu, przez fanów w mediach społecznościowych, aż po jej najbliższych. Teraz uczestniczka show w końcu zdradziła, ile dokładnie udało jej się zrzucić w ciągu roku i jednego miesiąca. Należą jej się ogromne brawa!

Program "Kanapowczynie" odmienił życie Alicji

Alicja wzięła udział w 2. edycji "Kanapowyczyń", by odmienić swoje życie. 27-latka pracuje jako kelnerka i zaledwie rok temu potrafiła wypić nawet kilka energetyków dziennie. Na szczęście zdrowe nawyki żywieniowe i nadwaga stały się przeszłością, Alicja udowodniła, że nie brakuje jej determinacji i samozaparcia do ciężkiej pracy i zrzuciła zbędne kilogramy. Jakiś czas temu w jednym z emocjonalnych postów Alicja z "Kanapowczyń" oznajmiła, że wstyd jej, że mogła doprowadzić się do takiego stanu.

Alicja z "Kanapowczyń" zdradziła, ile schudła

Po programie Alicja z "Kanapowczyń" intensywnie pracowała nad swoją sylwetką oraz ogólnym stanem zdrowia. Efekty są zdumiewające – wygląda młodziej i bardziej promiennie niż kiedykolwiek wcześniej. Jeden z internautów postanowił pochwalić ją podczas Q&A i zapytał, ile łącznie udało jej się schudnąć. Uczestniczka show odpowiedziała, że zrzuciła 43 kg w ciągu roku i jednego miesiąca. Przypominamy, że na początku programu ważyła 105,5 kg, czyli teraz jej waga musi wynosić 62,5 kg. Trzeba przyznać, że to niesamowity wynik!

Nie ma wątpliwości, że historia Alicji może być motywacją dla wielu osób. Jej otwartość, determinacja i sukces pokazują, że każdy moment jest dobry, by zacząć dbać o siebie. 27-latka udowodniła, że z odpowiednim podejściem można osiągnąć każdy cel. Jej przemiana to nie tylko zmiana wyglądu, ale także podejścia do życia – inspiracja dla wszystkich, którzy pragną zmiany.

Warto podkreślić, że Alicja ostatnio skupia się nie tylko na treningach na siłowni, ale również chodzi na różnego rodzaju sztuki walki. Widać, że program zaszczepił w niej miłość do sportu i zdrowego stylu życia. Warto również wspomnieć o metamorfozie Anety z "Kanapowczyń", którą wciąż dzieli się gorącymi zdjęciami na swoim Instagramie. Obie panie wzięły udział w tej samej edycji i nie spoczęły na laurach. My mocno trzymamy za nie kciuki i czekamy na kolejne sukcesy!

