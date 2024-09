Jolanta Kwaśniewska jest od lat uznawana za ikonę stylu. Przez wiele lat zachwycała swoimi stylizacjami, które były zawsze dobrane adekwatnie do sytuacji. Teraz jej styl docenił jeden z topowych magazynów modowych "Elle". To właśnie tam fani Jolanty Kwaśniewskiej zobaczą ją na okładce czasopisma już w październiku.

Jolanta Kwaśniewska na okładce "Elle"

Jolanta Kwaśniewska przez 10 lat szła ramię w ramię ze swoim mężem- prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, a oczy całego kraju były skierowane na nią. Społeczeństwo ceniło ją zarówno za zachowanie, jak i nienaganną postawę, ale również za wysublimowany styl. Jolanta Kwaśniewska w tym roku skończyła 69 lat i nadal wygląda kwitnąco. Tym razem to magazyn "Elle" zaprosił ją do współpracy przy październikowym wydaniu. Okazuje się, że czasopismo jest już na ryku 30. lat i to właśnie z tej okazji postanowili zrobić aż cztery okładki:

To właśnie tym wydaniem świętujemy nasze 30. urodziny. I z tej okazji prezentujemy aż cztery okładki październikowego numeru – każda z inną ikoną polskiej popkultury. Każda reprezentująca inną dekadę, w której żyło i tworzyło ELLE. Co ich łączy? Klasa, odwaga, charyzma, autentyzm. Lata 90. oddajemy w ręce Jolanty Kwaśniewskiej. Pierwsza dama. Filantropka. Ikona stylu, która uczyła Polki elegancji - czytamy na profilu Elle.

Jolanta Kwaśniewska zapozowała w skórzanym, długim, oversizowym płaszcz i okularach przeciwsłonecznych. Jej włosy były idealnie ułożone, a całość prezentowała się naprawdę świetnie! Ta stylizacja przypadła do gustu również fanom, którzy nie szczędzili ciepłych słów w komentarzach. Wszyscy docenili, że to właśnie na Jolantę Kwaśniewską zdecydował się magazyn "Elle".

Ale świetnie!!!

Klasa, luz i dystans!

Okładka pierwsza klasa!!!! Minimum środków, maksimum efektu

Jaka fantastyczna okładka. Podoba mi się jej minimalizm - rozpisują się fani.

Ostatnio córka Jolanty dodała nowe zdjęcie, a fani dostrzegli, że w jej okularach odbija się Pierwsza Dama. Aleksandra Kwaśniewska nigdy nie kryła, że ma doskonały kontakt z rodzicami. Zapewne będzie dumna z mamy, gdy zobaczy ją na okładce słynnego magazynu!

A wam, jak podoba się Jolanta Kwaśniewska w takim wydaniu?

