Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odpadli z "Azja Express", (wszystko przez Renatę Kaczoruk), ale chyba każdy zapamięta tę parę jako najbardziej kochającą się, czułą i zabawną ze wszystkich w polskim show-biznesie. Na koniec przed tym jak opuścili program, Radek Majdan wyznał za co tak bardzo kocha Małgosię Rozenek, teraz już swoją żonę. A Rozenek za co kocha Majdana. My się wzruszyliśmy. Przeczytajcie!

Za co Majdan kocha Rozenek?

Ja dlatego ją tak bardzo kocham, bo jak coś robi to z przekonaniem, z sercem i do niczego się nie zmusza - powiedział z czułością Majdan w "Azja Express". - Małgosia ma w sobie ducha sportowca, kogoś kto nie pęka w trudnych sytuacjach i chwilach cały czas chce mieć kontrolę nad wszystkich, nawet nad czymś na co nie ma wpływu. Ale w sumie ma w sobie też drugą twarz tej optymistycznej szalonej kobiety, która ma masę pozytywnej energii, która nie boi się jechać do Kambodży Laosu z plecakiem zatrzymywać samochodu czy poprosić panią żeby kupiła jej bułkę. Już słyszę te glosy, które mówią - to nie przystoi, że nie powinna sobie pozwoli na luz czy wariactwa, strasznie mnie to irytuje. Myślę, że nie wielu jest mężczyzn, którzy mają w sobie tyle charakteru ile ma Małgosia i ona ma największą presję z nas wszystkich - dodał Majdan.

Co powiedziała Małgosia Rozenek o swoim mężu Majdanie?

Za co Rozenek kocha Majdana?

Radosław jest jedynym facetem, który potrafi mnie uspokoić i ja nie mam poczucia takiego spętania. On doskonale wie kiedy trzeba mnie uspokoić, a kiedy odpuścić. I jest jedynym facetem, poza moim ojcem ,którego się słucham. I jedynym, któremu pozwalałam na siebie krzyczeć. Po prostu kocham go za to kim jest - wyznała wzruszona Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek wyznała, ze to jaka jest sprawiła szkoła baletowa.

Szkoła baletowa nauczyła mnie nie odpuszczania, bycia nie do zabicia. Ja każdą rzecz jaką robię robię na 100% i całe swoje serce wydaje mi się że nie można robić inaczej, ale to tyczy dobrych rzeczy jak i złych jak się kłócę na 100% dostaje furii i wszystko lata wokół - powiedziała Rozenek.

Czyli już wiemy jak wyglądają kłótnie między Małgosią i Radkiem :).

W programie Azja Express Radek Majdan cały czas zwracał się do Rozenek z czułością "Kochanie, skarbie, Małgonia..." Mówił jej, że zawsze wygląda pięknie i miał anielską cierpliwość w różnych momentach i w tych kiedy Rozenek miała nerwy na wierzchu i w tych kiedy to on już ją tracił. Dzięki programowi "Azja Express" zobaczyliśmy jak wielka miłość łączy tych dwoje.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to była najzabawniejsza para w Azja Express. Po powrocie z Azji Małgosia i Radosław wzięli ślub.

Małgorzata Rozenek i Radek Majda na każdym kroku wymieniali się czułościami w programie.

Małgorzata Rozenek po ślubie z Radkiem nazywa się teraz Małgorzata Rozenek-Majdan.