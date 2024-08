Julia Von Stein zyskała popularność w programie "Diabelnie boskie", a jej fani cenią ją za szczerość i pewnego rodzaju "swojskość". Teraz gwiazda TTV podzieliła się z fanami wspaniałą nowiną. Okazuje się, że trzymała to w tajemnicy przez kilka miesięcy.

Udało mi się!!! - napisała Julia Von Stein.

Julia Von Stein przekazała radosne wieści

Julia Von Stein na co dzień pokazuje swoje życie w Warszawie. Mimo że sama pochodzi z Tarnowa, gdzie jej rodzice prowadzą zakład pogrzebowy to celebrytka zakupiła apartament w stolicy Polski, który warty jest kilka milionów złotych. Wydawać by się mogło, że Julia prowadzi wymarzone życie, jednak jak sama niejednokrotnie wspominała- brakuje jej miłości, rodziny i ciepła. W sieci dzieli się swoimi codziennymi troskami. Niedawno Von Stein zalała się łzami, ponieważ nie miała zrobionych włosów i nie wiedziała, w co się ubrać na ważne dla siebie wydarzenie. Jednak obecnie los sprzyja Julii Von Stein, która właśnie przekazała wspaniałą informację:

W końcu oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że po kilku miesiącach naprawdę ciężkiej pracy i starań udało mi się! - wyjawiła Julia.

@julia_von_stein

Okazuje się, że Julia Von Stein spełniła swoje marzenie i zrobiła swój własny program! Pierwszy odcinek jest już na jej kanale na platformie YouTube.

Na Youtube jest już pierwszy odcinek mojego reality, więc wpadajcie i błagam dajcie mi trochę większe wsparcie niż moja mama z tatą, którzy we mnie totalnie nie wierzą. W końcu widzicie prawdę... moi rodzice tak ze mnie kpią, nikt nigdy we mnie nie wierzył. Tylko ja w siebie wierzyłam - mówiła Julia.

Julia Von Stein pragnie nauczyć się śpiewać, o czym poinformowała swoich rodziców. Niestety na ich wsparcie i entuzjazm nie mogła liczyć:

Przecież Ty nie umiesz śpiewać, chyba w jakimś chórze kościelnym(...) do tego trzeba mieć głos, Ty nie masz głosu, nie masz żadnych podstaw(...) ja będę grać na bębenku, a babka na trójkącie - zakpili rodzice Julii.

Fani od razu okazali wsparcie w komentarzach:

Mocne...Bardzo mocno Cię wspieram w Twoim postanowieniu .Jeśli to jest Twoje marzenie ,dąż do jego realizacji

Niby zabawne, ale jednak.. no straszne. Taki brak wsparcia dla swojego dziecka

Julka trzymam kciuki, rób swoje - rozpisują się fani.

Jesteście ciekawi nowego programu Julii? My tak!

