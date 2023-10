Blanka stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami i na bieżąco relacjonować im najważniejsze wydarzenia z życia. Takiej nowiny nie mogła zatem ominąć. Stało się coś, czego chyba nawet się nie spodziewała.

Blanka cała w euforii, dzieli się nowiną

Początki Blanki w polskim show-biznesie nie należały do najłatwiejszych. Już na starcie musiała zmierzyć się ze sporym hejtem, szczególnie wtedy, gdy okazało się, że to ona będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji. Po przegranej gorzkie słowa jeszcze długo jej nie opuszczały, ale los w końcu zaczął się do niej uśmiechać, a internauci - przekonywać.

Obecnie 24-latka skupia się na rozwijaniu kariery i social mediów, gdzie każdego dnia relacjonuje najciekawsze momenty ze swojego życia. Niedawno Blanka wydała nową piosenkę, która szybko zaczęła wpadać w ucho internautom. Teraz jednak znów powróciła do swojego najgłośniej komentowanego utworu, dzieląc się zaskakującą wiadomością.

W pełnym emocji filmiku, który opublikowała na TikToku w języku angielskim, wyznała, że piosenka "Solo" właśnie zgromadziła 1 miliard wyświetleń. Choć Blanka w swoim materiale wspomina o 1 "bilionie", należy pamiętać, że w krajach anglojęzycznych "bilion" odpowiada "miliardowi". Nie zmienia to jednak faktu, że 24-latka może świętować wielki sukces.

Obecnie Blanka skupia się natomiast na promocji swojego nowego utworu "Rodeo", który staje się coraz popularniejszy na TikToku. Odkąd internauci zaczęli przekonywać się do wokalistki, ta może liczyć na ich ogromne wsparcie.

