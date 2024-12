Związek Pauliny i Kuby od początku budzi ogromne zaciekawienie, choć w pewnym momencie przeplatało się ono ze sporym oburzeniem. Nie wszyscy bowiem kibicowali tej dwójce, ale na szczęście z czasem się to zmieniło. Dziś fani trzymają kciuki za ich rodzinkę, do której niemal rok temu dołączyła mała Antosia. Wśród internautek ogromny podziw budzi też forma Pauliny, która zachwyca szczupłą sylwetką. Jak udało jej się to osiągnąć?

Paulina Rzeźniczak wyznała, jak wróciła do formy po ciąży

Pod koniec listopada 2024 roku Paulina i Kuba Rzeźniczakowie świętowali drugą już rocznicę ślubu. Co ważne, za kilka tygodni ich córeczka Antosia będzie obchodzić swoje pierwsze urodzinki, co niewątpliwie nie obejdzie się bez hucznej imprezki. Dziś małżonkowie wiodą spokojne życie, ciesząc się sympatią ze strony odbiorców. Nie zawsze jednak tak było, bo na start musieli stawić czoła fali negatywnych komentarzy, w których internauci próbowali m.in. ostrzec Paulinę przed Kubą Rzeźniczakiem.

Szerokim echem odbił się również fakt, że para pobrała się niedługo po śmierci synka piłkarza z poprzedniego związku. Oni jednak starali się nie przejmować ostrymi słowami, a sam Jakub na każdym kroku udowadniał, że darzy swoją żonę wielką i wyjątkową miłością. Z czasem internauci zaczęli się do nich przekonywać i obecnie trzymają za nich kciuki. Sama Paulina cieszy się ogromną popularnością, a jej profil na Instagramie śledzi przeszło 150 tysięcy użytkowników.

Instagram/paulina_rzezniczak

Ukochana Rzeźniczaka chętnie pokazuje tam urywki z życia prywatnego, a także opowiada o blaskach i cieniach macierzyństwa. Niemal od dnia porodu otwarcie mówiła również o swojej figurze, z której nie do końca była zadowolona, choć jednocześnie zaznaczała, że otrzymuje ogromne wsparcie od Kuby. W ostatnich miesiącach odbiorcy obserwują imponującą przemianę kobiety, która wyraźnie spełniła swój cel powrotu do formy sprzed ciąży. Jak jej się to udało?

Podczas sesji Q&A pewna internautka postanowiła zapytać Paulinę wprost o to, jak udało jej się schudnąć. Żona piłkarza przyznała na wstępnie, że w czasie ciąży przytyła ponad 30 kg, a od porodu minęło już przeszło 10 miesięcy, dlatego nie jest przekonana, czy metamorfoza była szybka.

Nie wiem, czy to jest szybko czy nie. Jestem ponad 10 miesięcy po urodzeniu Antosi, więc trochę czasu minęło

Okazało się, że sama Paulina nie zna dokładnej odpowiedzi na pytanie fanki. Przyznała, że nie ćwiczyła, ani nie stosowała żadnej diety, dlatego podejrzewa, że kluczowe były geny. Jednocześnie podkreśliła, że nie myślała obsesyjnie o zrzuceniu wagi.

Odpowiedzi nie znam... chyba geny, bo niestety, wstyd się przyznać, ale ani nie ćwiczyłam, ani nie miałam specjalnej diety. Przytyłam ponad 30 kg i w ogóle się nie ''spinałam'', żeby zrzucić. Akceptowałam siebie w każdym wydaniu i może to jest klucz, że ciągle nie wchodziłam na wagę. Plus wiadomo - przy dziecku zawsze jest co robić

Nie ulega jednak wątpliwości, że sylwetka Pauliny robi wrażenie.

Instagram/paulina_rzezniczak