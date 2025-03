Urodzona 19 kwietnia 1982 roku w Warszawie Aneta Zając to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek telewizyjnych w Polsce. Poza rolą w „Pierwszej miłości” absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie występowała także w innych produkcjach, a także sztukach teatralnych. W 2014 roku zdobyła popularność jako zwyciężczyni programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Widzowie mogli ją zobaczyć m.in. w „Plebanii”, „Na dobre i na złe”, „Pensjonacie pod Różą” czy „Daleko pod noszy”. Prywatnie Zając jest mamą dwójki bliźniaków, Michała i Roberta, którzy przyszli na świat w 2011 roku. Ostatnio gwiazda zaskoczyła internautów, publikując zdjęcia pokazujące jej imponującą metamorfozę.

Aneta Zając pokazała nową sylwetkę po dwóch miesiącach

Aneta Zając, serialowa Marysia z „Pierwszej miłości”, podzieliła się na Instagramie swoją niezwykłą metamorfozą. Aktorka opublikowała zdjęcia sprzed dwóch miesięcy oraz najnowsze, ukazujące jej odmienioną sylwetkę. Różnica jest znacząca i od razu przykuła uwagę jej obserwatorów.

Zając nie zdradziła dokładnie, ile schudła, ale jej nowy wygląd wzbudził podziw fanów. W opisie do wpisu zaznaczyła, że jej przemiana nie jest przypadkowa – kluczową rolę odegrała odpowiednia diagnoza oraz wsparcie bliskich.

Patrzę na siebie ze stycznia i mam ochotę mocno przytulić tamtą Anetę. Podziękować, że znalazła w sobie siłę, by zrobić potrzebne badania, poszukać specjalistów i zawalczyć o siebie. Dzięki niej dziś jestem tu, gdzie jestem. Odpowiednia diagnoza i wsparcie bliskich, rodziny i przyjaciół, potrafi dać ogromną siłę. Tego dzisiaj jestem pewna i za to jestem ogromnie wdzięczna – napisała Zając.

Aneta Zając ujawniła, że to nie koniec walki o zdrowie

W poście na Instagramie Aneta Zając podkreśliła, jak istotne było dla niej znalezienie właściwej przyczyny problemów zdrowotnych. Nie zdradziła szczegółów dotyczących diagnozy, ale wyraźnie zasugerowała, że to ona pozwoliła jej na skuteczną przemianę. Dodatkowo podziękowała bliskim za nieocenione wsparcie w procesie zmiany stylu życia.

Dodała, że to nie koniec jej walki o zdrowie i dobre samopoczucie, ale aktorka czuje się lepiej i ma świadomość, że jest na dobrej drodze.

To nie koniec tej drogi, ale idę dalej — silniejsza i spokojniejsza. Jeśli ktoś z Was właśnie stoi w miejscu, w którym ja byłam wtedy – przytulam mocno i trzymam kciuki. Bo już pierwszy krok to wielka wygrana – przekazała.

