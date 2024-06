Ostatnie miesiące nie są łaskawe dla Williama i Kate. Już sama choroba księżnej była dla nich potwornym ciosem, a dodatkowo leczenie, które zawładnęło całym życiem księżnej, choć konieczne, nie ułatwia sytuacji. Wskutek chemioterapii Middleton całkowicie odsunęła się od życia publicznego, zatem William musiał przejąć ich wspólne obowiązki. To wciąż niejedyne trudności, jakim małżeństwo musiało stawić czoła.

Książę William i księżna Kate obronną ręką przetrwali wszystkie problemy

Dziś cały świat dyskutuje o problemach zdrowotnych księżnej Kate, która z powodu nowotworu na początku tego roku wycofała się z życia publicznego i pełnienia swoich obowiązków. Lekarze podjęli leczenie, które trwa do dziś i jak przyznała niedawno sama Middleton, potrwa jeszcze jakiś czas. Chociaż sytuacja z całą pewnością najtrudniejsza jest dla samej Kate, bez dwóch zdań odbija się także na całej jej rodzinie, a w szczególności na księciu Williamie, który jednocześnie stara się wspierać żonę i nie zaniedbywać swoich zobowiązań.

Możemy domyślać się, że ich małżeństwo przechodzi niełatwe chwile, ale warto wspomnieć, że z takimi mierzyli się już niejednokrotnie. William i Kate brawurowo udowadniają, że połączyła ich prawdziwa miłość, która przezwycięży wszystko. Jakim więc jeszcze kłopotom małżonkowie musieli stawić czoła?

Ben Birchall/Press Association/East News

Zaledwie kilka miesięcy przed diagnozą Kate w mediach po raz kolejny huczało od plotek nt. romansu Williama z niejaką Rose Hanbury. Nie był to pierwszy raz, gdy opinia publiczna dyskutowała na ten temat, a pierwsze pogłoski pojawiły się już kilka lat temu. Jak można się domyślić, ani Pałac, ani Kate czy William nie zabrali oficjalnego stanowiska w tej sprawie, a cała sytuacja rozeszła się po kościach.

To wciąż nie koniec problemów, które przetrwali, bo niedługo przed plotkami o romansie prasa rozpisywała się o konflikcie na linii - książę Harry i William. Mówiono, że przyszły król nie zaakceptował decyzji młodszego brata, który postanowił porzucić rodzinę i obowiązki, by wyjechać wraz z żoną, Meghan Markle do USA. Do dziś dyskutuje się nt. tego, że bracia nie chcą się pojednać i niezmiennie unikają spotkania. Sytuacja miała być również trudna dla księżnej Kate, która była bardzo zżyta ze szwagrem i nagle znalazła się "pomiędzy młotem a kowadłem".

Kirsty O'Connor/Press Association/East News

Oprócz tego, choć niewielu o tym pamięta, jeszcze przed zaręczynami książę William i Kate rozstali się! Stało się to w 2007 roku, a to dlatego, że następca tronu ponoć nie był wówczas gotowy na poważne deklaracje. Przerwa pozwoliła mu zrozumieć, że naprawdę kocha Middleton i wrócili do siebie niedługo potem. Od tamtej pory wciąż są razem i na każdym kroku udowadniają, że nie ma problemów, którym ich miłość nie dałaby rady.

Chris Jackson/Associated Press/East News