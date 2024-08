Kate Middleton i książę William poznali się jesienią 2001 roku. Miało to miejsce podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews. Kiedy się poznali byli w innych związkach. Po jakimś czasie znajomości połączyła ich przyjaźń.

Kate Middleton i książę William musieli przyznać się do romansu

Kate Middleton i książę William są ze sobą od wielu lat. Jednak wiele faktów z ich życia wychodzi po upływie czasu. Na światło dzienne szczególnie po tym, jak wyszła nowa książka królewskiego biografa Roberta Jabsona pt. "Catherine, the Princess of Wales".

Wśród społeczności studenckiej było tajemnicą poliszynela, że są parą - napisał autor w książce.

Jobson dodał, że para często chodziła na zajęcia pieszo, aby spędzić razem więcej czasu, przeglądała produkty w lokalnym sklepie spożywczym lub spędzała noce w domu, słuchając razem muzyki. Książę William w 2010 roku w wywiadzie, który odbył się z okazji zaręczyn pary, wyjawił:

Zamieszkaliśmy razem jako przyjaciele. Mieszkaliśmy też z kilkoma innymi osobami i tak naprawdę to się po prostu rozkwitło. Po prostu widywaliśmy się częściej, trochę więcej przebywaliśmy i robiliśmy różne rzeczy.

Początkowo związek Williama i Kate był tajemnicą. Zmieniło się to kiedy para wraz z grupą przyjaciół postanowiła zagrać w "Never Have I Ever" (Nigdy w życiu). Jest to gra alkoholowa, która zachęca graczy do wyznawania wcześniejszych doświadczeń.

W grze brała również udział była dziewczyna Williama Carly Massy-Birch. Kiedy przyszła jej kolej, powiedziała, czekając na odpowiedź:

Nigdy nie spotykałam się z dwiema osobami w tym pokoju.

Dziewczyna bardzo dobrze wiedziała, że William był jedyną osobą, która spotykała się z dwiema osobami.

Być może nieświadomie, Carly ujawniła sekretny romans Williama z Catherine, ku wielkiemu niezadowoleniu księcia - czytamy w dalszej części książki.

Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałaś - odpowiedział byłej dziewczynie książę William.

Pomimo tego, że wiele osób znajomych domyślała się jakie uczucie łączy Williama i Kate, to właśnie ten dzień był przełomowy. William pierwszy raz oficjalnie przyznał się do bycia w związku z Kate. W 2011 roku odbył się ślub księcia Williama i Kate Middleton, na który zaprosili Massy-Birch.