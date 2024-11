Książę William szczerze o chorobie żony i ojca. "Było to brutalne"

Podczas pobytu w Republice Południowej Afryki książę William otworzył się na temat stanu zdrowia księżnej Kate i swojego ojca. Podczas wywiadu William nie szczędził słów podziwu dla swojej żony. W emocjonalnej wypowiedzi William opisał, jak bardzo trudne były dla nich ostatnie miesiące. Wspomniał, że Kate zmagała się z chorobą nowotworową i przez długi czas poddawana była leczeniu, które zakończyła dopiero niedawno.

Ostatni rok dla brytyjskiej rodziny królewskiej był wyjątkowo trudny. Najpierw okazało się, że król Karol III zmaga się z nowotworem, a później choroba dotknęła i księżnej Kate. Książę William, podczas wizyty w Republice Południowej Afryki, zdecydował się na przełamanie milczenia w kwestii zdrowia członków swojej najbliższej rodziny. W wywiadzie, którego udzielił podczas uroczystości wręczenia nagród Earthshot Prize, przyznał, że ostatni rok był najtrudniejszym okresem w jego życiu.

To był straszny rok. Prawdopodobnie najtrudniejszy w moim życiu. Próba przetrwania tego wszystkiego, a jednocześnie utrzymania spraw na właściwym torze była naprawdę wymagająca

Podczas wywiadu William wyznał, że zmagał się nie tylko z własnymi emocjami, ale także musiał odnaleźć siłę, by być wsparciem dla swoich bliskich. W szczerej wypowiedzi przyznał, że zdrowie ojca i żony stanowi jego priorytet, a każda informacja o ich stanie zdrowia jest dla niego niezwykle ważna. Książę mówił o trudnych doświadczeniach z ogromnym zaangażowaniem, podkreślając, że emocjonalne wyzwania są nieodłączną częścią bycia członkiem rodziny królewskiej. Przyznał, że w tej roli musi łączyć obowiązki publiczne z opieką nad najbliższymi, co w obecnej sytuacji zdrowotnej ojca i żony staje się szczególnie wymagające. Książę William nie ukrywał, że dumny jest ze swojej żony i ojca.

Jestem tak dumny z mojej żony, jestem dumny z mojego ojca, za to jak poradzili sobie z tym, co ich spotkało. Ale z osobistego, rodzinnego punktu widzenia, było to brutalne

- dodał William.