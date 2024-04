Zaraz po ujawnieniu choroby nowotworowej księżna Kate opuściła Londyn razem z całą rodziną. Żona następcy tronu przeczuwała, że wiadomość o jej problemach zdrowotnych wywoła ogromne zamieszanie medialne i dlatego wraz z księciem Williamem oraz trójką dzieci przenieśli się do swojej drugiej posiadłości Anmer Hall w hrabstwie Norfolk. Książęca para nie wzięła udziału w wielkanocnym nabożeństwie. Najbliższy czas księżna Walii zamierza spędzić na wsi pod miastem, by dojść do siebie po tym, jak rozpoczęła chemioterapię. W oświadczeniu, które pojawiło się 22 marca, zdradziła, że nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Choć do tej pory książę William non stop był przy niej, lada dzień musi opuścić najbliższych w tym trudnym momencie. Wiemy, co będzie robił.

Książę William wraca do obowiązków mimo choroby Kate

Choć żona następcy tronu w nagraniu, które wstrząsnęło całym światem, zaznaczyła, że cały czas może liczyć na wsparcie męża, internauci zastanawiają się, dlaczego książę William nie pojawił się na filmie z księżną Kate. W mediach coraz głośniej mówi się, że syn króla Karola III nie radzi sobie z trudną sytuacją i czuje na sobie dużą presję, ponieważ musi zadbać nie tylko o chorą ukochaną, ale również trójkę dzieci. Nie wiadomo, kiedy księżna Walii będzie mogła pokazać się publicznie. Wcześniej pałac poinformował, że książę William wróci do swoich obowiązków w połowie kwietnia.

Książę William Andrew Milligan/Press Association/East News

Właśnie potwierdzono, że następca tronu opuści księżną Kate już w czwartek, 18 kwietnia. Książę William ma wziąć udział w akcji promującej organizacje społeczne oraz ekologiczne. W tym celu ma udać się do hrabstwa Surrey i zachodniego Londynu, jak podaje „The Independent”. W stolicy odwiedzi ośrodek młodzieżowy, do którego w ramach pomocy trafia gromadzona żywność. W najbliższym czasie syna Karola III czeka więcej obowiązków.

Książę William i księżna Kate Arthur Edwards/The Sun/Press Association/East News

Brytyjska rodzina królewska rozpoczyna przygotowania do majowych przyjęć w ogrodach pałacowych oraz Chelsea Flower Show. Impreza stratuje już 21 maja i będzie trwała pięć dni. To pewne, że wszystkie media będą skoncentrowane na następcy tronu. Ostatnio brytyjskie tabloidy wspominają, że książę William nie radzi sobie z chorobą Kate. Niewykluczone, że coraz częściej będzie musiał odpowiadać na pytania o samopoczucie żony.

