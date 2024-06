W ostatnich miesiącach fani brytyjskiej rodziny królewskiej z jeszcze większą uwagą śledzą losy royalsów. Skupiają się głównie na księżnej Kate, która w marcu br. poinformowała, że zmaga się z nowotworem. Kiedy żona księcia Williama po półrocznej przerwie w końcu pojawiła się publicznie, wielu fanów brytyjskiej rodziny królewskiej miało nadzieję, że będą widywać ją już częściej podczas ważnych wydarzeń. Kiedy jednak zabrakło jej podczas wizyty cesarza Japonii Naruhito i jego małżonki w Pałacu Buckingham, znów zrodziły się w nich obawy. Dlaczego zatem księżna Kate nie pojawiła się na uroczystości?

Kolejna nieobecność księżnej Kate na ważnym wydarzeniu

Gdy księżna Kate pojawiła się na Trooping The Colour, czyli jednym z najważniejszych wydarzeń w Wielkiej Brytanii, fani brytyjskiej rodziny królewskiej byli przeszczęśliwi. Tłum wiwatował na widok żony księcia Williama i wśród wielu z nich narodziły się nadzieje, że księżna będzie pokazywała się już częściej. Teraz jednak zabrakło jej na kolejnym, ważnym wydarzeniu.

W miniony wtorek do Pałacu Buckingham przybyli cesarz Japonii Naruhito wraz z małżonką Masako. Para odbywa w Wielkiej Brytanii trzydniową oficjalną wizytę i oczywiście została przywitana przez króla Karola III z królową Kamilą oraz księcia Williama. Nieobecność księżnej Kate na tym jakże ważnym wydarzeniu zrodziła jednak obawy wśród fanów. Magazyn "People" podkreśla jednak, że pojawienie się żony księcia Williama podczas Trooping The Colour nie oznaczało, że księżna powróci do regularnych wystąpień publicznych, dlatego jej nieobecność podczas wizyty cesarza Japonii Naruhito i jego małżonki była spodziewana.

Również sama księżna Kate w swoim oświadczeniu opublikowanym dzień przed paradą Trooping The Colour komunikowała, że jej leczenie potrwa jeszcze kilka miesięcy i nie zapewniała, że od teraz będzie regularnie pojawiać się na ważnych wydarzeniach.

Robię duże postępy, ale każdy przechodzący chemioterapię wie, że są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz poddać się wypoczynkowi. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać to dobre samopoczucie. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. - komunikowała księżna Kate

Księżnej Kate życzymy zatem dużo zdrowia i dużo spokoju.

