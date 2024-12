Nikt nie posądzał o to Kate i Williama. Książę się wygadał

Niedawno książę William oraz księżna Kate pojawili się publicznie podczas bożonarodzeniowego kolędowania. W piątek, 6 grudnia para wzięła udział w koncercie, który odbył się w Opactwie Westminsterskim. Obecność przyszłej królowej, która we wrześniu opowiedziała o zakończonej chemioterapii i powrocie do zdrowia, wywołała duże emocje. W przyszłości żona następcy tronu zamierza częściej pokazywać się na tego typu wydarzeniach, jednak nadal musi uważać na siebie, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby nowotworowej. W trakcie koncertu przyznała, że to był bardzo trudny rok, ponieważ stanęła przed wyzwaniem, którego się nie spodziewała. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem książę William bierze udział w mniejszych inicjatywach. Niedawno udzielił zaskakującej wypowiedzi na temat tego, co ostatnio robi razem z Kate.

Reklama

Książe William wygadał się, co ostatnio robi razem z księżną Kate

Tuż przed świętami książę William odwiedził społeczność w Wiltshire, by podczas przyjęcia zorganizowanego przez 1. batalion Mercian Regiment rozdać prezenty świąteczne dzieciom i rodzinom. Następca tronu spotkał się z żołnierzami oraz ich bliskimi. Podczas wizyty podzielił się zaskakującym wyznaniem, które odbiło się szerokim echem.

Jak donosi brytyjski dziennik „Daily Mail”, książę William ujawnił, że ostatnio w wolnym czasie razem z księżną Kate rozsiadają się na kanapie i oglądają Netfliksa. To wyznanie wywołało sporo śmiechu wśród zgromadzonych. Okazuje się, że para książęca jest na czasie, ponieważ – jak zdradził następca tronu – śledzi najnowszy serial „Black Doves” z Kierą Knightley.

Właśnie m.in. takie wyznania sprawiają, że przyszła królowa i jej mąż są postrzegani przez sympatyków jako postępowa, normalna rodzina, która szuka wspólnego języka z obywatelami. Księżna Kate i książę William regularnie angażują się w społeczne akcje – szczególnie te na rzecz najbardziej potrzebującym.

Choroba księżnej Kate, o której dowiedzieliśmy się w marcu br., wywołała duże poruszenie wśród Brytyjczyków. Przyszła królowa wycofała się ze swoich obowiązków na wiele miesięcy. Później każda jej obecność podczas wydarzeń publicznych spotykała się z oklaskami i okrzykami radości. Tak było m.in. na finale Wimbledonu w lipcu.

Ostatnio zarejestrowano rozmowę księżnej Kate na temat choroby. Ukochana następcy tronu wzięła udział w bożonarodzeniowym kolędowaniu w Opactwie Westminsterskim. Towarzyszyli jej książę William oraz trójka dzieci. Trudno było się nie wzruszyć, obserwując przyszłą królową w jej pięknej stylizacji świątecznej.

Teraz wszyscy czekają na bożonarodzeniową fotografię książęcej pary, która prawdopodobnie pojawi się już za kilkanaście dni.

Reklama

Zobacz także: Niepokojące informacje ws. księżnej Kate. "Miała powolny powrót do zdrowia po miesiącach chemioterapii"