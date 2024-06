Po trudnych miesiącach William i Kate wreszcie mają okazję do świętowania. To ważny dzień dla całej rodziny! Z tej okazji księżna zamieściła w sieci urocze zdjęcie, a pod nim jeszcze bardziej poruszający wpis. "Kochamy cię.." - możemy przeczytać.

Księżna Kate uczciła urodziny księcia Williama!

Od grudnia ubiegłego roku o brytyjskiej rodzinie królewskiej media na całym świecie rozpisują się jak jeszcze nigdy. Przyczyniła się do tego choroba nowotworowa księżnej Kate, przez którą ta musiała całkowicie wycofać się z życia publicznego. Zespół medyczny natychmiast poddał ją chemioterapii, która trwa do dziś i, jak ostatnio przyznała ona sama, różnie odbija się na jej samopoczuciu.

Na szczęście jednak niedawno Kate Middleton zebrała w sobie dość siły, by pojawić się na hucznej paradzie z okazji urodzin króla Karola III. Wydawała się być naprawdę szczęśliwa, a jej obecność sprawiła, że opinia publiczna odetchnęła z ulgą. Chwilowy powrót i wyjście do poddanych to mimo wszystko nie jedyny powód, który może napawać księżną pozytywnymi emocjami! Dziś ważny dzień dla całej rodziny królewskiej, bowiem 21 czerwca książę William obchodzi swoje 42 urodziny!

Kate Middleton, książę William

Choć możemy domyślać się, że Kate już z samego rana osobiście złożyła ukochanemu życzenia, nie zapomniała także, by zrobić to na forum. Opublikowała w tym celu urocze zdjęcie Williama z dziećmi prosto z plaży, a pod nim napisała:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin tato, wszyscy bardzo Cię kochamy!

Chociaż William i Kate zawsze pamiętają, by na forum uczcić ważne wydarzenia, publiczne wyznania miłości w ich przypadku to prawdziwa rzadkość. Ciekawe, jaki prezent księżna przyszykowała dla męża.

Kate Middleton, książę William