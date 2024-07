Natalia Kukulska pochwaliła się krótkim nagraniem z The Voice of Poland. Artystka w 7. edycji talent-show zadebiutuje w roli jurorki i jak się okazuje, już od kilku dni poszukuje muzycznych talentów na "przesłuchaniach w ciemno". Ciężarna Natalia Kukulska wróciła już z rodzinnych wakacji i rozpoczęła pracę w The Voice of Poland.

Reklama

Zobacz także: Już jest! Zobaczcie spot do nowej edycji The Voice of Poland. Jak wypadła ciężarna Natalia Kukulska? WIDEO

#szpiegwkrainievojsowców #szukamgłosów #robotanawysokichobrotach #ikrótkichnóżkach #jakwidać #nieogłupia #emergency- napisała pod nagraniem Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska na nagraniach programu The Voice of Poland pojawiła się w szarym komplecie, pod którym próbowała ukryć swoje ciążowe krągłości. Zobaczcie, czy Natalii Kukulskiej udało się schować rosnący brzuszek ;)

Zobacz także

Musimy przyznać, że Natalia Kukulska wygląda świetnie! Widać, że ciąża jej służy.

Zobacz także: Ciąża w sytuacji umowy o pracę na czas określony

Natalia Kukulska w programie The Voice of Poland.

Reklama

Widać już rosnący brzuszek?