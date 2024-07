Już we wtorek, 22 listopada reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy i najważniejszy mecz w grupie podczas mundialu w Katarze. Piłkarze wyjdą na boisko z nadzieją na pokonanie kadry Meksyku. Będą mogli liczyć nie tylko na wsparcie kibiców, ale również swoich żon i partnerek, które także cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Kilka z nich jest prawdziwymi gwiazdami Instagrama. Oczywiście największą marką w tym środowisku jest żona naszego kapitana, Anna Lewandowska. Wielkie emocje wywołują także Marina Łuczenko-Szczęsna, Celia Krychowiak oraz Agata Sieramska. To jednak nie są jedyne WAGs, które warto obserwować w trakcie trwających mistrzostw. Pojawiło się kilka ciekawych twarzy!

Mundial 2022 w Katarze: Anna Lewandowska królową polskich WAGs

Rozmawiając o polskich WAGs, nie można nie wspomnieć o Annie Lewandowskiej, które bez wątpienia jest numerem jeden wśród żon piłkarzy pod względem rozpoznawalności. Trenerka jednak jest samodzielną marką, która od lat zdobywa coraz większą popularność w branży fitnessowo-lifestyle'owej. Kiedyś zawodniczka karate z wicemistrzostwem Polski i mistrzostwem Europy, dzisiaj uznana bizneswoman. Internauci kochają z nią ćwiczyć i chętnie korzystają z jej diet. Oprócz tego cenią, że mama Klary i Laury nie gwiazdorzy. Anna Lewandowska pożegnała Roberta Lewandowskiego przed mundialem w Katarze. Żona nie poleciała z kapitanem reprezentacji Polski.

Instagram @annalewandowska

Mundial 2022 w Katarze: Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego

Także Marina Łuczenko-Szczęsna wspierała męża przed lotem do Kataru. Żona Wojciecha Szczęsnego zdobyła sławę, jeszcze zanim poznała bramkarza kadry narodowej. Wokalistka wydała debiutancki album studyjny w 2011 roku. Jak dotąd ma na koncie trzy płyty. Jako dziecko pojawiła się w takich programach jak "Szansa na sukces" oraz "Droga do gwiazd". Piosenkarka wystąpiła też w jednej z edycji "Tańca z gwiazdami" w 2009 roku. Urodzona w ukraińskiej Winnicy artystka poznała Wojciecha Szczęsnego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sportowiec zdobył jej numer telefonu i zaprosił ją na romantyczną kolację. Dwa lata później, w 2016 roku gwiazdy pobrały się. Dzisiaj są rodzicami czteroletniego Liama.

Instagram @marina_official

Mundial 2022 w Katarze: Celia Krychowiak, żona Grzegorza Krychowiaka

Do najgorętszych i dobrze już znanych polskim kibicom WAGs należy Celia Krychowiak. Pochodząca z Francji modelka poznała obecnego męża, Grzegorza Krychowiaka w luksusowym salonie ze sprzętem do łazienek, w którym pracowała. Między Celią a piłkarzem od razu zaiskrzyło. W 2019 roku powiedzieli sobie "tak" i zostali małżeństwem. Ich związek trwa jednak znacznie dłużej, bo już od dekady.

Instagram @celiajaunat

Mundial 2022 w Katarze: Marta Glik, żona Kamila Glika

Do znanych WAGs musimy zaliczyć Martę Glik, która już od wielu lat towarzyszy polskiej reprezentacji. Kobieta wyszła za Kamila Glika w 2011 roku. To jedno z małżeństw z największym stażem w kadrze. Gdy obrońca kadry brał ślub, większość jego kolegów jeszcze nawet nie znała obecnych partnerek. Piłkarz poznał żonę w szkole podstawowej. Choć podobno początkowo między nimi nie iskrzyło, to od gimnazjum są nierozłączni. Małżeństwo doczekało się dwóch córek: dziewięcioletniej Victorii i trzyletniej Valentiny.

Instagram @martaglik

Mundial 2022 w Katarze: Dominika Grosicka, żona Kamila Grosickiego

Do starej gwardii WAGs należy także wybranka Kamila Grosickiego, czyli Dominika Grosicka. To jedyne małżeństwo, które stażem dorównuje Kamilowi i Marcie Glik. Pomocnik reprezentacji Polski i jego ukochana stanęli na ślubnym kobiercu w 2011 roku. Sportowiec poznał Dominikę (wcześniej Karaszewską) kilkanaście lat temu, jeszcze w czasach, gdy grał w Białymstoku. Co ciekawe, jego obecna żona była wówczas w związku. Gwiazdor jednak cierpliwie czekał, a później — jak przyznała w "Dzień dobry TVN" Dominika Grosica — "urzekł ją swoją normalnością".

Instagram @dominikagrosicka

Mundial 2022 w Katarze: Julia Bednarek, żona Jana Bednarka

Na mundialu w Katarze zobaczymy Jana Bednarka, który w tym roku zmienił stan cywilny, biorąc ślub z ukochaną Julią. Piłkarz poślubił fotomodelkę w Boże Ciało w hotelu Heron nad jeziorem Różnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem. Jego wybranka ma 25 lat. Para zaręczyła się w 2020 roku, a rok później na świat przyszło ich pierwsze dziecko, mała Lilly.

Instagram @juuulencja

Mundial 2022 w Katarze: Ola Frankowska, żona Przemysława Frankowskiego

Piękna żona wspiera także Przemysława Frankowskiego. Ola Frankowska i reprezentant Polski poznali się w jednym z sopockich klubów. Okazało się, że Aleksandra to siostra kolegi z drużyny piłkarza. Regularne spotkania sprawiły, że para szybko zaangażowała się w relację. W 2017 roku Ola i Przemysław zaręczyli się, a dwa lata później zostali małżeństwem. Doczekali się już dwóch synów: Jakuba, który urodził się w 2018 roku oraz Franciszka, który przyszedł na świat w 2021 roku.

Instagram @olaa_frankowska

Mundial 2022 w Katarze: Matilde Rossi, żona Łukasza Skorupskiego

Rozbrajająco szczerze na temat swojego związku z Matilde Rossi wypowiedział się w przeszłości Łukasz Skorupski, który stwierdził, że "sam się dziwił, że się z nim spotyka". Rezerwowy bramkarz reprezentacji Polski i włoska modelka są małżeństwem od 2017 roku. Para powiedziała sobie "tak" na Sardynii. Po tym, jak gwiazdy doczekały się syna, Matilde zrezygnowała z kariery dla rodziny.

Instagram @mrs.matilderossi

Mundial 2022 w Katarze: Paulina Piątek, żona Krzysztofa Piątka

Luksusowe życie u boku Krzysztofa Piątka prowadzi jego żona, Paulina Piątek (wcześniej Procyk). Para zaręczyła się w 2018 roku. Kobieta, która z wykształcenia jest prawniczką, porzuciła karierę w imię miłości i przeprowadziła się za wybrankiem do Włoch, a później do Niemiec. W 2019 roku wyszła za piłkarza. Wesele było utrzymane w tajemnicy, by uniknąć paparazzi. Na Instagramie Pauliny Piątek nie brakuje zdjęć z luksusowymi markami oraz krajobrazów z bajecznych podróży.

Instagram @paulynaaa_a

Mundial 2022 w Katarze: Polskie WAGs, które warto znać. Jedna z nich skradła serce byłemu Poli Lis, inna została mistrzynią twerku

Nie tylko fani piłki nożnej kojarzą partnerkę Arkadiusza Milika. Agata Sieramska, znana w mediach społecznościowych jako Agatycze, zdobyła dużą rozpoznawalność na Instagramie. Influencerka publikuje treści związane z treningami na siłowni oraz zdrowymi odżywianiem. W przeszłości była związana z warszawskim raperem Michałem Łaszkiewiczem, który posługuje się pseudonimem W.E.N.A. Jej bliska relacja z piłkarzem reprezentacji to wciąż dość świeża sprawa. Zaczęli spotykać się wiosną 2021 roku. Arkadiusz Milik ma za sobą długi, bo blisko 10-letni związek z modelką Jessiką Ziółek.

Instagram @agatycze

Mundial 2022 w Katarze: Dominika Robak, narzeczona Kamila Grabary

W ostatniej chwili na mundial w Katarze załapał się młody bramkarz, Kamil Grabara. Blisko cztery lata temu sportowiec zakończył swój związek z Polą Lis. Obecnie grający na co dzień w Danii jest związany z modelką, Dominiką Robak. Jego wybranka współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi agencjami i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że para jest już po zaręczynach!

Instagram @robaleek

Mundial 2022 w Katarze: Claudia Kowalczyk, partnerka Jakuba Kiwiora

Kolejnym bardzo młodym, bo 22-letnim zawodnikiem z orzełkiem na piersi, który poleciał do Kataru, jest Jakub Kiwior. Występujący we włoskiej Spezii obrońca ma partnerkę starszą od siebie o osiem lat. Jego serce skradła Claudia Kowalczyk, która ma kilka osiągnięć na swoim koncie. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach uwielbia twerk. Nie tylko została instruktorką, ale w 2017 roku wygrała konkurs Germany Twerk Competition. Rok później doszła do półfinału mistrzostw Europy.

Instagram @claudia.redheaded_babe

Mundial 2022 w Katarze: Klaudia Kurek, partnerka Mateusza Wieteski

Coraz głośniej jest także o Klaudii Kurek, ukochanej Mateusza Wieteski. Zarówno piłkarz, jak i jego partnerka to nowe twarze dla kibica polskiej reprezentacji. Para jest już razem od dwóch lat. Widać, że dziewczyna interesuje się modą i chętnie chwali się stylizacjami na Instagramie. Na jej profilu nie brakuje też zdjęć z podróży. Dużo się mówiło o parze, gdy do mediów społecznościowych trafił filmik, na którym Klaudia i Mateusz pokazali, jak razem ćwiczą w domu.

Instagram @klaudiaxkurek

Mundial 2022 w Katarze: Ada Mizgalska, partnerka Michała Skórasia

Kolejną wchodzącą gwiazdą mediów społecznościowych jest partnerka Michała Skórasia. Jak tylko okazało się, że 22-latek, który na co dzień gra w Lechu Poznań, otrzymał powołanie na mundial w Katarze, ukochana natychmiast pogratulowała mu na Instagramie. Ada Mizgalska jest związana ze sportowcem od 2020 roku. Dziewczyna często pokazuje się na stadionie w niebanalnych stylizacjach. Nierzadko też oglądamy jej wspólne zdjęcia z reprezentantem. 20-latka pracuje jako hostessa i modelka. W przeszłości uprawiała taekwondo.

