Pierwsze promienie słońca za nami, a w szafie Anny Lewandowskiej już zagościła wiosna. Znana trenerka, która słynie z zamiłowania do mody, pochwaliła się swoją stylizacją, którą musimy ocenić 10/10. Gwiazda nie tylko postawiła na super modne buty, ale również płaszcz, który jest największym hitem na nadchodzący sezon, i to jeszcze w kolorze, który wiosną i latem zdecydowanie przewodzi w trendach - zieleni! Tym lookiem naprawdę warto się zainspirować, szczególnie, że wiemy gdzie znaleźć niemal identyczny płaszcz, i to za jedyne 139 złotych! Trendy wiosna 2021: Modny płaszcz Anny Lewandowskiej Astrologiczna wiosna zbliża się wielkimi krokami, a my mamy najlepszy czas na to, by nieco uporządkować i odświeżyć naszą garderobę. Co powinno się w niej znaleźć? Anna Lewandowska doskonale zna odpowiedź na to pytanie - oversize'owy, maxi płaszcz to coś, co nigdy nie wychodzi z mody. Jeżeli jednak chcemy postawić na trendy, warto zwrócić uwagę na kolory, które były lansowane na wybiegach największych światowych projektantów. Nadchodzący wiosenno-letni sezon będzie należał do zieleni . Co więcej, płaszcz w tym kolorze idealnie podkreśli urodę każdej z nas - bez względu na kolor włosów, czy karnację. Swoją modową perełkę Anna Lewandowska upatrzyła w luksusowej marce AMI Paris, jednak tam ceny płaszczy zaczynają się od 4 tysięcy w górę. Żeby wyglądać stylowo, wcale nie musimy wydawać fortuny. Niemal identyczny płaszcz, również maxi i również z szerokimi klapami, znalazłyśmy w Zarze i to za jedyne 139 zł. Dodatkowo propozycja od znanej sieciówki została wykonana z włókna pozyskiwanego z recyklowanego plastiku PET. Pamiętajmy, że nie tylko zieleń, ale przede wszystkim bycie eko, jest najbardziej trendy! Oversize'owy...