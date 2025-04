Anna Lewandowska zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie na okładce magazynu "Elle". Metamorfoza wywołała falę komentarzy – jedni widzą w niej blond wersję Dakoty Johnson, inni dostrzegają Jessikę Mercedes. Stylizacja pełna kobiecości i charakteru zaskoczyła fanów. Musicie to zobaczyć!

Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć. Jej najnowsza sesja zdjęciowa dla magazynu "Elle" odbiega od dotychczasowych, sportowych stylizacji, z którymi zwykle ją kojarzymy. Na okładce zaprezentowała się w niezwykle kobiecej, odważnej odsłonie – z blond fryzurą i delikatnym makijażem. Sama trenerka wyznała na łamach magazynu:

Pewnie cię zaskoczę, ale często brakuje mi pewności siebie. To dlatego czasami chowam się za gardą, wkładam pancerz. Chcę się w ten sposób chronić. W miejscach mi bliskich – siłownia, sala ćwiczeń – jest mi dobrze, ale są takie, gdzie czuję się niekomfortowo. Czerwony dywan, pokazy mody, ścianki – nie jest to dla mnie naturalne środowisko i często mnie to stresuje

- wyznała Anna Lewandowska.