Na mundialu 2022 Anna Lewandowska będzie dopingować reprezentację Polski oraz Roberta Lewandowskiego prosto z trybun! Żona słynnego piłkarza już wylądowała w Katarze i pochwaliła się niezwykłymi kadrami ze stolicy kraju, na których nie brakuje piłkarskich akcentów. Co więcej, Robert Lewandowski jest tam prawdziwą gwiazdą!

Anna Lewandowska pojechała na mundial do Kataru! Tak wspiera męża

Anna Lewandowska wspiera swojego męża podczas najważniejszych sportowych wydarzeń. Nie mogło jej zatem zabraknąć również na mundialu. Słynna trenerka w poniedziałek wyleciała do Kataru, by zobaczyć pierwszy mecz naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2022, gdzie Polska zagra z Meksykiem. Jak się okazuje, w drodze do Kataru towarzyszyła jej Dania ter Stegen - żona reprezentanta Niemiec, Marca-Andre ter Stegena, który jako bramkarz występuje razem z Robertem Lewandowskim w barwach FC Barcelona.

Po wylądowaniu w Katarze, Anna Lewandowska opublikowała kilka zdjęć ze stolicy Kataru. Jak widać w mieście panuje kibicowska atmosfera, a Robert Lewandowski jest tam prawdziwą gwiazdą. Wizerunek polskiego piłkarza ozdobił jeden z najważniejszych wieżowców w mieście - budynek Katarskiej Agencji Informacyjnej.

Jak się okazuje, przed pierwszym meczem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze, który odbędzie się już dziś, 22 listopada o godzinie 17, Anna Lewandowska postanowiła zwiedzić miasto. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała fotografię ze słonecznej Dauhy, na której - jak zawsze - prezentowała się niezwykle stylowo. Już nie możemy doczekać się jej relacji z samego meczu!