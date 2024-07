Reprezentacja Polski nie przegrała pierwszego meczu na mundialu w Katarze, ale Robert Lewandowski raczej będzie chciał jak najszybciej wyrzucić to spotkanie z pamięci. Kapitan naszej kadry miał szansę, by dać prowadzenie swojej drużynie. Sędzia odgwizdał faul na polskim napastniku i Lewy podszedł do rzutu karnego. Niestety gwiazdor nie wytrzymał presji i nie trafił. To jeden z najczarniejszych dni w karierze zawodnika. Reakcja mówi sama za siebie.

Robert Lewandowski załamał się po zmarnowanym rzucie karnym

Choć większość WAGs nie poleciała na mundial, Anna Lewandowska kibicuje Robertowi Lewandowskiemu w Katarze. Po dzisiejszym meczu kapitanowi reprezentacji Polski jak nigdy przyda się wsparcie żony. Piłkarz zmarnował okazję, by dać prowadzenie kadrze, nie trafiając rzutu karnego.

Robert Lewandowski bardzo rzadko myli się z 11 metrów, dlatego taka pomyłka to duże rozczarowanie zarówno dla niego, jak i kibiców. Zaraz po nieudanym strzale sportowiec ukrył twarz w dłoniach. Po jego reakcji widać było, że jest załamany.

Kapitan reprezentacji Polski zgodził się udzielić krótkiego wywiadu po zremisowanym meczu. Choć Polska nie straciła punktów, to na jego twarzy nawet na chwilę nie pojawił się uśmiech.

