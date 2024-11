Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna spotkały się w Barcelonie. Tak świętowały

Po tym, jak Wojciech Szczęsny niespodziewanie wrócił z emerytury i przyjął ofertę FC Barcelony, bramkarz przeniósł się do Katalonii razem z ukochaną Mariną i dwójką dzieci. Na miejscu na parę oczywiście czekali Lewandowscy, którzy pomogli im w aklimatyzacji w nowym domu. Słynne małżeństwa będą sąsiadami. Lewandowska i Łuczenko-Szczęsna nie od dziś mają bardzo dobre relacje. Wygląda na to, że teraz będą się widywały częściej. Tuż przed świętami urządziły sobie mały wypad na miasto. Tak celebrowały.

Tak Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna bawią się na mieście

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć Annę Lewandowską i Marinę Łuczenko na meczu FC Barcelony. Żony zawodników klubu z Katalonii prawdopodobnie będą się częściej pojawiały na spotkaniach mężów, by kibicować im z trybun. Dla Lewandowskiej to z pewnością spora zmiana. Do tej pory mogła spędzać czas z zagranicznymi gwiazdami. Teraz ma na miejscu przyjaciółkę z Polski.

Obie panie nie tylko chodzą na mecze. Ostatnio, tuż przed dniem Wszystkich Świętych Lewandowska i Łuczenko-Szczęsna wybrały się do restauracji. Nie były same. Towarzyszył im pewien męski głos. To była okazja do wspomnień. Żona Roberta Lewandowskiego przypomniała, jak jej przyjaciółka mocno trenowała na jej obozie treningowym.

Chciałam powiedzieć, że bardzo gratuluję Marinie Łuczenko-Szczęsnej za obóz w roku 2014, kiedy to bardzo walczyła i chciałam ją wyróżnić – przyznała Anna Lewandowska.

Kostka ją bolała – dodał trzeci, męski głos.

Anna Lewandowska „przyznała” Marinie Łuczenko-Szczęsnej „wyróżnienie” za udział w jej obozie, który odbył się już dekadę temu. Widać, że panie wspaniale się bawiły. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Zaległe wyróżnienie za walkę każdego dnia na camp by Ann… Spóźnienie jedynie 10 lat – napisała Anna Lewandowska.

Obserwujecie żony piłkarzy FC Barcelony w sieci? Konto trenerki śledzi już 6 mln użytkowników. Rozmowy z bizneswoman zawsze wywołują spore emocje w mediach. Niedawno Anna Lewandowska udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o relacji z teściową i jak wpływa to na Roberta Lewandowskiego.

Warto przypomnieć, że po opuszczeniu Niemiec Lewandowscy zamieszkali w małym nadmorskim Castelldefels, miejscowości oddalonej 20 minut samochodem od Barcelony. Podobno w tamtej okolicy postanowili się urządzić Szczęśni. Niedawno Anna Lewandowska stwierdziła, że są sąsiadami.

Myślicie, że następny urlop Szczęśni i Lewandowscy będą spędzali wspólnie?

