W ostatnich dniach wszyscy żyją ślubem Roxie Węgiel i Kevina Mgleja, a teraz napłynęły do nas wspaniałe wieści o innej gwieździe. Jego rodzina lada moment się powiększy! Sama Ania Lewandowska nie mogła się powstrzymać, wymownie zareagowała.

Od minionej niedzieli cały show-biznes żyje tylko jednym - ślubem Roksany Węgiel i Kevina! To zaledwie jedna z licznych nowin, które w ostatnim czasie spowiły kolorową prasą. Internauci kierują swój wzrok chociażby w kierunku Marceliny Zawadzkiej, która spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Jak się właśnie okazało, nie tylko jej rodzina niebawem się powiększy!

Właśnie dowiedzieliśmy się, że Jankes, czyli Krzysztof Jankowski, po raz drugi zostanie ojcem! Wraz z ukochaną, Kasią Borkowską, poinformowali o ciąży, publikując na Instagramie urocze, rodzinne zdjęcie, na którym widać wyraźnie już zaokrąglony brzuszek.