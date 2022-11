Anna Lewandowska po raz kolejny zachwyciła internautów. Kiedy słynna trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się nowym zdjęciem Klary, nie mogła powstrzymać się od poruszających słów. Gwiazda odniosła się do rodzicielstwa, a fani nie mogli się z nią nie zgodzić.

Poruszające słowa Anny Lewandowskiej o macierzyństwie

Anna Lewandowska to prawdziwa kobieta sukcesu - sportowczyni może pochwalić się wieloma osiągnieciami w swojej dziedzinie, prężnie działającym i wciąż rozwijającym się biznesem oraz piękną rodziną. Uwielbiana trenerka, która prywatnie jest żoną Roberta Lewandowskiego i matką dwóch dziewczynek - Klary i Laury - to dla wielu kobiet wzór do naśladowania. Nic dziwnego, że kiedy gwiazda podzieliła się z fanami osobistym wpisem, doczekała się takiego odzewu.

Żona Roberta Lewandowskiego w swoich mediach społecznościowych publikuje nie tylko treningi czy zdrowe przepisy, ale równie chętnie pokazuje swoją codzienność i opowiada o własnych doświadczeniach. Niedawno Anna Lewandowska wyznała, że doświadczyła poronienia oraz przyznała, że bycie mamą było jej największym marzeniem. Na szczęście dziś trenerka może w pełni cieszyć się urokami macierzyństwa i nie ukrywa, że jej córki potrafią ją bardzo zaskoczyć. Chwaląc się nowym zdjęciem Klary, Anna Lewandowska podzieliła się z fanami słowami Angeli Schwindt, z którymi bardzo się utożsamia.

Kiedy staramy się uczyć nasze dzieci wszystkiego o życiu, nasze dzieci uczą nas, że życie jest wszystkim - czytamy pod zdjęciem.

Wpis Anny Lewandowskiej poruszył jej fanów, którzy całkowicie zgadzają się ze swoją ulubioną gwiazdą:

- Takie piękne i prawdziwe. Mamy 3 dzieci w wieku 7-11 i to co czasem potrafią powiedzieć i okazać to nauka dla nas i pstryczek pokory 😍😮😂 ❤️

- Prawda ❤️😘😊

- Dokładnie 😍 prawda ❤️

- Dokładnie tak 🙌 rodzicielstwo to zupełnie inny lvl.

- Prawda 👍 ❤️❤️

Podobnych komentarzy nie sposób zliczyć! Za to inni obserwatorzy trenerki nie mogli oderwać oczu od tego, co na zdjęciu wyprawia 5-letnia Klara. Starsza córka Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego ma wiele talentów i najwyraźniej akrobatyka to kolejny z nich!

- Akrobatka Klara🔥🔥🔥

- Jaka mama taka Klarcia 😍😍😍cudownie patrzeć ❤️❤️

- zdolna Spryciulka🔥😍 - pisali zachwyceni internauci.

Musimy przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem zarówno wygibasów Klary, jak i słów Anny Lewandowskiej!

