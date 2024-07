W środę, 30 listopada o godz. 20:00 czasu polskiego rozpoczął się mecz Polska-Argentyna. Zobaczcie, jak zjawiskowe dziewczyny, narzeczone i żony polskich piłkarzy wspierają naszą reprezentację. Anna Lewandowska prosto z trybun, Marina z synkiem Liamem przed telewizorem. A jak kibicują inne polskie WAGs?

Polskie WAGs wspierają piłkarzy podczas meczu z Argentyną

Mundial 2022 w Katarze budzi ogromne emocje. Ostatnio głośno było o Miss Chorwacji, która kibicuje w odważnych kreacjach i choć polskie WAGs również uwielbiają modne mini sukienki, głębokie dekolty i topy z odsłoniętymi ramionami, to zarówno na trybunach, jak i przed telewizorami kibicują swoim ukochanym w stylizacjach zgodnych z wytycznymi katarskich organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022.

Anna Lewandowska z córkami kibicuje Polsce w meczu z Argentyną

Pomimo iż po meczu z Arabią Saudyjską Anna Lewandowska szybko opuściła Katar, by na kilka dni zawitać w Hiszpanii, to nie mogło jej zabraknąć na meczu Polska-Argentyna. Anna Lewandowska przyleciała do Kataru z córkami, gdzie w biało-czerwonych koszulkach dzielnie kibicują Robertowi Lewandowskiemu.

Instagram @annalewandowska

Marta Glik kibicuje Polsce w meczu z Argentyną

Na stadionie pojawiła się także Marta Glik. Żona polskiego obrońcy, Kamila Glika przyleciała do Kataru w towarzystwie najbliższych, chętnie dzieląc się w sieci roześmianymi kadrami prosto z trybun.

Instagram @martaglik

Marta Glik do Kataru poleciała nie tylko z mamą, ale też ze swoimi dziećmi. Maluchy, podobnie jak Klara i Laura Lewandowskie, ubrane w barwy reprezentacji Polski, dzielnie kibicowały ukochanemu tacie.

pixathlon / Olimpik/REPORTER

Marina z synkiem kibicuje Polsce w meczu z Argentyną

Na biało-czerwoną koszulkę z nazwiskiem swojego ukochanego męża zdecydowała się również Marina. Co prawda piosenkarka, w przeciwieństwie do Anny Lewandowskiej i Marty Glik, nie zasiadła na trybunach stadionu w Katarze, to z zapałem kibicuje reprezentacji Polski w domowym zaciszu.

Nie zabrakło również synka Mariny i Wojciecha Szczęsnego - Liama. Ten również z napięciem ogląda mecz w telewizji, wspierając swojego tatę.

Instagram @marina_official

Klaudia Kurek kibicuje Polsce w meczu z Argentyną

Również ukochana partnerka Mateusza Wieteski z domowego zacisza kibicuje podczas meczu Polska-Argentyna. Blond piękność chętnie dzieli się w sieci uwielbianymi przez WAGs selfie, do których pozuje w koszulce polskiej reprezentacji.

Instagram @klaudiaxkurek

Ada Mizgalska kibicuje Polsce w meczu z Argentyną

Zdjęciami w biało-czerwonych barwach pochwaliła się również Ada Mizgalska. Piękna partnerka Michała Skórasia w towarzystwie rodziny ogląda mecz Polska-Argentyna przed telewizorem.

