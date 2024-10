Niedawno Wojciech Szczęsny wrócił z emerytury piłkarskiej i dołączył do FC Barcelony. Mówi się, że dużą rolę w przejściu bramkarza do klubu z Katalonii odegrał Robert Lewandowski. Nowy zawodnik drużyny przeprowadził się do Hiszpanii razem ze swoją ukochaną Mariną Łuczenko i dwójką dzieci. Para planuje zamieszkać w prestiżowej dzielnicy Castelldefels, gdzie od lat żyją ich przyjaciele z Polski. W środę w Barcelonie rozegrano ważny mecz z byłym klubem Lewego, Bayernem Monachium. Żony sportowców nie przepuściły tej okazji i wybrały się na stadion. Pochwaliły się swoimi stylizacjami.

Anna Lewandowska i Marina Łuczenko na meczu FC Barcelony

W środę, 23 października Robert Lewandowski rozegrał ważny mecz przeciwko swojemu byłemu klubowi i dał powód do dumy swoim kibicom. Napastnik strzelił bramkę Bayernowi Monachium, a jego drużyna wygrała aż 4:1. Wszystkiemu z wysokości trybun przyglądały się Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna, jedne z najpopularniejszych żon piłkarzy w Polsce.

Gwiazdy nie tylko dzieliły się relacjami z trybun, ale także pochwaliły się wspólnym zdjęciem w mediach społecznościowych. Wybranki sportowców postawiły na odważne stylizacje. Marina Łuczenko-Szczęsna wybrała na ten wieczór czarny top, szarą spódniczkę i dopasowaną katanę. Jej look dopełniały ciężkie, czarne buty.

Także Anna Lewandowska odsłoniła nogi. Postawiła na bardzo krótkie, dżinsowe szorty, czarną bluzę i ciemną, skórzaną kurtkę. Widać, że gwiazdy świetnie bawiły się na meczu, który wygrała FC Barcelona. Mąż Mariny Łuczenko-Szczęsnej całe spotkanie spędził jednak na ławce rezerwowych. Wokalistka wciąż musi czekać na debiut Wojciecha Szczęsnego w bramce nowej drużyny.

Niedawno media mówiły o problemach u Anny i Roberta Lewandowskich. Kapitan polskiej reprezentacji zmagał się z lekkim urazem, ale zagrał w meczu Polski z Chorwacją. W trakcie spotkania doszło do bardzo niebezpiecznego zderzenia z bramkarzem, a Lewy długo nie podnosił się z murawy. Na szczęście wygląda na to, że dzisiaj nie czuje już konsekwencji starcia.

Możemy się spodziewać, że po tym, jak Wojciech Szczęsny wrócił z emerytury, Lewandowscy i Szczęśni będą spędzali sporo czasu razem w Barcelonie. Zaraz po przeprowadzce do Hiszpanii Anna i Robert zaczęli pomagać swoim przyjaciołom w aklimatyzacji w nowym miejscu.

Po spotkaniu Anna Lewandowska opublikowała też wspólne zdjęcie ze zdobywcą bramki. Podkreśliła, że jest dumna z tego, jak Robert Lewandowski prezentował się na boisku w środowym meczu. Swojej radości nie ukrywał także napastnik FC Barcelony, który rozgrywa jeden z najlepszych swoich sezonów, odkąd przeniósł się do Katalonii.

Dobra robota, FC Barcelona. Jestem taka dumna z Ciebie, Robert – napisała pod zdjęciem Lewandowska.

Warto też przypomnieć, że niedawno do sieci trafiło wspólne rodzinne zdjęcie Lewandowskich i Szczęsnych razem z bawiącymi się dziećmi. Widać, że obie rodziny bardzo się lubią i chętnie spędzają razem wolny czas. Dobrze ze sobą czują się także ich pociechy, które miały okazję się poznać już jakiś czas temu. Klara, Liam i Laura w przyszłości mogą stworzyć naprawdę zgraną paczkę.

