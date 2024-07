Anna Lewandowska wyjechała do Kataru, gdzie prosto z trybun dopingowała polskiej drużynie i swojemu mężowi podczas ich pierwszego meczu na mundialu 2022. Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła wykorzystać swój pobyt w Doha w 100% - na zwiedzaniu oraz wieczornych wyjściach. Uwielbiana trenerka opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia w zabójczej stylizacji, która zachwyciła niemal wszystkie jej fanki. Jak się okazuje, jedna z internautek postanowiła nie mogła powstrzymać się od pewnej uwagi! Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę?

Stylowa Anna Lewandowska w Katarze

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej stylowych, polskich gwiazd, a internautki zachwycają się jej lookami nie tylko z czerwonych dywanów, ale również modowymi wyborami na codzienne sytuacje. Jak się okazuje, słynna trenerka odwiedzając Katar nie mogła odmówić sobie wieczornego wyjścia, na którym błyszczała bardziej niż jej kryształowe kolczyki! Kiedy żona Roberta Lewandowskiego opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia w tej stylizacji, fanki nie kryły zachwytów.

Anna Lewandowska postanowiła na czarne, szerokie materiałowe spodnie i czarną marynarkę z obszernymi ramionami. Monochromatyczną stylizację żony Roberta Lewandowskiego idealnie dopełniły sandałki na szpilce oraz bardzo efektowe kolczyki, które swoją drogą kosztują krocie! Te mieniące się cuda to dzieło polskiej projektantki, którą słynna trenerka wręcz uwielbia, a mowa oczywiście o Magdzie Butrym. Złote kolczyki z kryształami, które wybrała Anna Lewandowska kosztują 2070 złotych! Do tego mała czarna torebka oraz nawiązujący do biżuterii pasek i internauci zasypali gwiazdę komplementami:

- Jak zawsze wyglądasz nieziemsko ❤️❤️❤️???? - Szyk i Klasa jedyna w swoim rodzaju ❤️????❤️ - Jak zawsze stylowo i z klasą ???? - Styl, piękno, klasa.???????????? - Jak zawsze zjawiskowo ❤️????

Co więc poszło nie tak? Jedna z obserwatorek Anny Lewandowskiej postanowiła bardziej przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i dostrzegła jeden szczegół, który nieco ją zaniepokoił. Wpadka?

- Torebkę w miejscach publicznych warto mieć zamknięta ???? - skomentowała internautka.

Faktycznie, Anna Lewandowska nie zamknęła swojej torebki od Saint Laurent, wartej ponad 8 tysięcy złotych. Inna z fanek stylowej żony Roberta Lewandowskiego zauważyła jednak, że trenerka zawsze nosi ją otwartą! Myślicie, że to specjalny myk, czy jednak gwiazda powinna posłuchać rad zatroskanej fanki?