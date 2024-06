Już dziś, 16 czerwca odbywa się pierwszy mecz Polski z reprezentacją Holandii. Wszystkie oczy skierowane są nie tylko na piłkarzy, ale również ich partnerki, które wspierają swoich ukochanych z trybun stadionu w Hamburgu. Zobaczcie!

Polskie WAGs kibicują reprezentacji Polski na EURO 2024

EURO 2024 wzbudza w wielu skrajne emocje. Niewątpliwie większość Polaków tylko czekało na ten magiczny dzień, w którym Polska wreszcie zagra podczas tak ważnego meczu, jakim jest ten przeciw Holandii. Nieodzownym elementem polskich piłkarzy są ich kobiety, które za każdym razem wspierają swoich ukochanych tak mocno, jak to możliwe. Mimo że Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu reprezentacji Polski na EURO to Anna Lewandowska okazała wsparcie całej drużynie biało-czerwonych. Podobnie było w przypadku Julii Bednarek czy Dominiki Grosickiej, które zasiadł na trybunach, aby dumnie wspierać swoich mężczyzn. Co ciekawe, na mecz doleciała również ciężarna Marina, która już niebawem urodzi córeczkę, jednak mimo stanu błogosławionego postanowiła być przy Wojtku Szczęsnym!

Tylko spójrzcie na te kadry!

1 z 5 Julia Bednarek 2 z 5 Dominika Grosicka 3 z 5 Nicol Luzardi 4 z 5 Anna Lewandowska 5 z 5 Marina

