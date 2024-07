Monika Kuszyńska opowiedziała o swoim życiu po wypadku samochodowym w książce "Drugie życie". Porusza też w niej temat skomplikowanych relacji, jakie łączyły ją z Robertem Jansonem. W niedzielny poranek 26 maja 2006 roku Kuszyńska wsiadła wraz z muzykami zespołu Varius Manx do nowiutkiego jeepa. Za kierownicą usiadł lider grupy – właśnie Robert. Piętnaście minut później samochód, jadący z zawrotną prędkością, rozbił się na drzewie.

Wiele osób przez ostatnie dziewięć lat zastanawiało się, czy Monika Kuszyńska zdoła wybaczyć Robertowi Jansonowi.

Nie chciałam go obwiniać. Nie dlatego, że jestem taka szlachetna. Po prostu wiedziałam, że nie ma to najmniejszego sensu. Nie chciałam, by negatywne emocje mnie obciążały, ciągnęły w dół. Żeby pójść do przodu, musiałam wybaczyć”, opowiada Kuszyńska na łamach książki.