Program "Sanatorium miłości" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. Już w niedzielę 2 marca wystartuje kolejna, siódma edycja randkowego show dla seniorów. W programie pojawi się m.in. Gosia, która od blisko czterdziestu lat mieszka we Włoszech. Uczestniczka programu TVP pojawiła się ostatnio na prezentacji wiosennej ramówki stacji i właśnie wtedy opowiedziała nam o swojej historii. Gosia przeżyła naprawdę trudne chwile.

W najnowszej edycji "Sanatorium miłości" pojawi się sześć samotnych kobiet i sześciu samotnych mężczyzn. Ostatnio produkcja programu pokazała wizytówki uczestników wśród których znalazła się Gosia. Gosia od czterech dekad mieszka w Toskanii we Włoszech. Teraz uczestniczka programu TVP zdradziła nam, dlaczego zgłosiła się do "Sanatorium miłości". Okazuje się, że namówiła ją do tego koleżanka, która pomogła jej w trudnym czasie po śmierci męża.

Pomysł się wziął od mojej przyjaciółki. Po śmierci mojego męża, trzy lata temu - on był chory, przez dwadzieścia lat opiekowałam się nim bo miał Alzheimera i Parkinsona - mój świat był całkowicie zamknięty, ja funkcjonowałam tylko i wyłącznie na bazie potrzeb mojego męża i moich dzieci. On umiera i ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Zawsze byłam osobą szaloną, kochającą życie, ale musiałam to wszystko przyciszyć, wyzerować się żebym mogła iść do przodu. W momencie kiedy jego już nie było ja mówię ''właściwie to po co ja mam żyć, ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić''. Mam przyjaciół w Polsce i moja przyjaciółka mi zaproponowała ''Gosiu jest fajny program, to jest dobre dla ciebie''

wyznała Gosia z ''Sanatorium miłości''.