Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor przez ostatnie lata dali się poznać swoim fanom z jak najlepszej strony. Na ich profilach instagramowych nie zabrakło śmiechu, dystansu do siebie i oczywiście "Domówki u Dowborów" na którą zapraszali online swoich przyjaciół i dawali ich poznać fanom od zupełnie innej strony.

Joanna Koroniewska zabłyśnie w nowej roli

Joanna Koroniewska to nie tylko lubiana aktorka, ale również prezenterka telewizyjna. Do tej pory z ekranów fani kojarzyli ją przede wszystkim z serialu "M jak miłość" w którym przed laty wcieliła się w rolę Małgorzaty Chodakowskiej. W serialu grała od samego początku do 2013 roku. Później skupiała się przede wszystkim na swoich własnych projektach, jednak nagle fani dostali niesamowitą niespodziankę. Joanna Koroniewska wraca na ekrany. Aktorka poprowadzi program "Zróbmy sobie dom" w stacji TVN dotyczący urządzania wnętrz.

Jak Joanna Koroniewska podchodzi do nowych wyzwań i obowiązków? Postanowiliśmy ją zapytać. W rozmowie z reporterką Party.pl aktorka wyjawiła, że wchodzi w zupełnie nową rolę.

Tu jest taka niespodzianka u nas w domu, bo jest zupełnie odwrotnie. Mąż siedzi z dziećmi, a żona wyjeżdża na zdjęcia - wyznała Joanna Koroniewska podczas rozmowy.

Co jeszcze zdradziła nam prowadząca "Zróbmy sobie dom"? Zobaczcie sami w naszym wideo.

