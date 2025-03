Angelika Trochonowicz, znana szerzej jako Andziaks, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i youtuberek. Urodziła się 10 listopada 1996 roku w Nysie. Swoją internetową karierę rozpoczęła, dzieląc się na YouTube treściami związanymi z modą, urodą oraz codziennym życiem, co zyskało jej szerokie grono odbiorców.

Andziaks tęskniła za Polską

W życiu prywatnym Angelika jest żoną Łukasza Trochonowicza, z którym ma córkę Charlotte. Rodzina często pojawia się w jej materiałach, co dodatkowo zbliża ją do widzów. W 2023 roku para wzięła udział w programie telewizyjnym "Azja Express", co jeszcze bardziej zwiększyło ich rozpoznawalność.​

Na początku 2025 roku Andziaks wraz z rodziną udała się do Dubaju. Na wakacjach chętnie pokazywała wakacyjne kadry. Teraz po powrocie do Polski postanowiliśmy zapytać Angelikę, jak odnalazła się w "starej nowej rzeczywistości".

Jak poczułam zapach lotniska, to mówię jestem w domu - zdradziła Andziaks.

Dla zainteresowanych szczegółami Andziaks wyjazdu do Dubaju, poniżej znajduje się materiał wideo, w którym influencerka opowiada o wakacjach. Zachęcamy do zobaczenia.

