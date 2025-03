Wiadomo, jak zakończyła się historia Pawła i Kasi w "Love Never Lies". Czy dali sobie jeszcze jedną szansę? Nie do wiary, co wydarzyło się w ostatnim odcinku trzeciej edycji. Na Netflix trafił właśnie wielki finał sezonu. Kasia i Paweł są razem po programie "Love Never Lies"?

Kasia wybaczyła Pawłowi w finale "Love Never Lies"

Już wiadomo, jak skończyła się przygoda Kasi i Pawła w "Love Never Lies". Uczestniczka zdecydowała się wybaczyć mężowi wszystkie zdrady i to, jak zachowywał się i co mówił przed kamerami. Mimo wielu łez wylanych w programie, nie potrafiła zrezygnować z relacji, która trwa już od dekady.

Kocham Cię myszko. Naprawdę - zapewniał ją Paweł.

Uczestnik zapewnił, że teraz będzie już "gotowy dawać żonie bliskość", której nie miała zupełnie od kilku ostatnich lat.

Ja byłam gotowa ją przyjmować przez ostatnie 10 lat - powiedziała ze smutkiem Kasia.

Paweł odpowiedział na pytanie pod wykrywaczem kłamstw: czy żałuje, że zdradzał Kasię podczas swojego małżeństwa? Potwierdził, a te słowa okazały się być prawdą

Tego to się już totalnie nie spodziewałam

Kasia z kolei została zapytana: Czy chcesz odbudować małżeństwo z Pawłem? Odpowiedziała twierdząco, co również zostało uznane jako prawda:

Wbrew pozorom tak. Nie da się mimo wszystko przestać kochać, niestety. Mimo tego, że zrobił to, co zrobił ale w tym momencie ja na siebie muszę postawić, bo to ja jestem najważniejsza

Finał "Love Never Lies": Paweł przysięga Kasi wierność

Kasia w trakcie "Lovr Never Lies", gdy dowiedziała się o kolejnych zdradach ze strony Pawła, ściągnęła zarówno pierścionek zaręczynowy, jak i obrączkę. Paweł miał je ze sobą w finale, gdy usłyszał, ze żona da mu jeszcze jedną szansę, wyciągnął je i padł przed nią na kolana:

Po tym wszystkim raz jeszcze obiecuję Ci wierność

Spodziewaliście się, że własnie tak skończy się ta historia?

Paweł z "Love Never Lies" zdradzał Kasię z mężczyznami

Paweł i Kasia, małżeństwo z ośmioletnim stażem, wzięli udział w trzecim sezonie programu "Love Never Lies", dostępnym na platformie Netflix. Ich celem było odbudowanie bliskości i namiętności w związku. Jednak w trakcie programu na jaw wyszły szokujące informacje dotyczące Pawła.​ Paweł przyznał, że przed ślubem zdradził Kasię z mężczyzną. Kasia wybaczyła mu ten incydent, wierząc w możliwość odbudowy relacji. Jednak podczas programu okazało się, że Paweł wielokrotnie zdradzał żonę z mężczyznami również po ślubie. Uczestnik przyznał, że prowadził podwójne życie, nie chcąc być postrzegany jako zły człowiek, choć sam przyznał, że może nim jest. ​W obliczu tych wyznań Kasia zdjęła obrączkę i pierścionek zaręczynowy, co sugerowało rozpad małżeństwa. Jednak internauci zauważyli, że para spędzała razem czas po zakończeniu nagrań, co może wskazywać na próbę odbudowy związku. Paweł, odpowiadając na pytania fanów na Instagramie, stanowczo zaprzeczył, jakoby Kasia była dla niego "przykrywką". Podkreślił, że nigdy nie ukrywał swojej orientacji przed najbliższymi, a rodzina i znajomi byli świadomi jego biseksualności. ​Finałowy odcinek programu, wyemitowany 5 marca 2025 roku ujawnił, że Kasia zdecydowała się wybaczyć Pawłowi i para postanowiła kontynuować swoje małżeństwo. ​

