Weronika Sowa i Karol "Friz" Wiśniewski tworzą jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie i śledzą ich miliony fanów. Influencerka już niejednokrotnie wspominała, że marzy jej się ślub ze sławnym ukochanym, jednak teraz zdecydowała się wyznać prawdę i zdradziła swoim fanom wszystkie szczegóły dotyczące ceremonii.

Wersow opowiedziała o swoim ślubie

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski chętnie pokazują swoje życie w mediach społecznościowych. Ich widzowie byli świadkami ich spektakularnych zaręczyn, które odbyły się na greckiej wyspie Rodos w 2021 roku. Od tego momentu para nie ukrywała, że myśli o zorganizowaniu ceremonii, podczas której powiedzą sobie "tak". Wersow i Friz zaplanowali, że ich wymarzony ślub odbędzie się za granicą i zaproszą na niego najbliższe dla nich osoby. Dotychczas youtuberzy podkreślali, że nie znaleźli idealnego miejsca, w którym będą mogli zawrzeć małżeństwo, a gdy ich córeczka Maja przyszła na świat Weronika i Karol odłożyli plany ślubne na bok i skupili się na pracy i wychowaniu dziecka.

Wersow zaskoczyła jednak fanów, sama poruszając temat ich ślubu z Karolem! Fani już od dłuższego czasu mieli podejrzenia, że influencerzy w tajemnicy przed nimi szykują się do tego ważnego momentu. To, co powiedziała Sowa, daje do myślenia!

Weronika Sowa odezwała się do fanów na TikToku i poruszyła tematykę ślubną. Influencerka zdradziła m.in. to, o jakiej sukni marzy i że chciałaby mieć na weselu dwie kreacje!

Planuje na swoim ślubie mieć sukienkę na zmianę - wyznała Wersow.

Ukochana Friza przyznała, że w tym dniu może przemęczyć się nawet w niewygodnych butach, byle dobrze to wyglądało!

Ja jestem z tych osób, które nawet jak idą gdzieś na imprezę, to mogą przemęczyć się w tych wysokich szpilkach, ja to wytrzymam. Moje stopy na drugi dzień będą mnie bolały, ale ja to po prostu zniosę, żeby dobrze wyglądać - dodała.

Myślicie, że już niedługo zobaczymy ślubne zdjęcia Wersow i Friza?

