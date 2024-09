Majka Jeżowska pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", który rusza już 15 września. W przerwie między treningami z Michałem Danilczukiem piosenkarka znalazła czas na kilka wywiadów. W podcaście Macieja Januchowskiego "Pogadane" odpowiedziała na pytanie, czy z powodu choroby zdarzyło się jej opuścić koncert.

Po chwili Majka Jeżowska zdecydowała się na dramatyczne wyznanie i przyznała, że stojąc na scenie poroniła...

To pierwszy raz kiedy Majka Jeżowska publicznie poruszyła tak trudny i osobisty temat. Piosenkarka w swoim życiu zagrała tysiące koncertów i nigdy nie skarżyła się z tego powodu, choć jak się okazuje niektóre z nich odbyły się w tle osobistych tragedii. Artystka i autorka wielu hitów w podcaście Macieja Januchowskiego po raz pierwszy tak bardzo się otworzyła i opowiedziała o poronieniu podczas koncertu. Po zejściu ze sceny pojechała do Warszawy, aby zadbać o siebie, a kolejnego dnia z samego rana już była w kolejnej trasie na koncert. Majka Jeżowska nie ukrywa, że nie miała wtedy czasu na "rozczulanie się", ale z perspektywy lat uważa, że tak było też łatwiej znieść jej stratę.

Może to nie jest dobry temat, ale... Zdarzyło mi się kiedyś, że po prostu poroniłam na scenie, między koncertami. I wsiadłam w samochód, pojechałam do Warszawy, bo trzeba było zadbać o to, a na drugi dzień już o 6 rano jechałam z Warszawy na koncert w Tarnowie. Jak ktoś opowiada potem, że przeżył coś takiego i dwa tygodnie leżał w łóżku albo miał depresję, to ja nie miałam na to czasu po prostu. Ale być może nie tak powinno być. No ale to było prostsze, niż rozczulanie się nad sobą.

wyznała Majka Jeżowska