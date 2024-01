Monika Kuszyńska zdobyła popularność jako wokalistka zespołu Varius Manx, który był u szczytu kariery na początku XX wieku. W 2006 roku miał miejsce tragiczny wypadek samochodowy, który na zawsze zmienił życie wokalistki. Monika Kuszyńska została sparaliżowana i do dzisiaj porusza się na wózku inwalidzkim. Potrzebowała lat, by móc pogodzić się z niepełnosprawnością. Jak dziś wygląda jej życie? Monika Kuszyńska jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci.

Monika Kuszyńska w 2006 roku miała wypadek samochodowy, w wyniku którego dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Po latach potrafi powiedzieć o nim jak o "darze", który przewartościował jej ówczesne życie. Wokalistka chociaż z wieloma trudnościami, nauczyła się akceptować i kochać siebie. Dziś jest w szczęśliwym małżeństwie i wychowuje dwoje dzieci - syna Jeremiasza i córkę Kalinę. Od 2011 roku jest żoną Jakuba Raczyńskiego, który jest dla niej ogromnym wsparciem. Czy to właśnie macierzyństwo pomogło jej inaczej spojrzeć na siebie?

Przeciwnie. Gdybym wcześniej siebie nie zaakceptowała i nie odnalazła się jako kobieta, nie zdecydowałabym się na urodzenie dzieci. W moim przypadku to była bardzo świadoma decyzja i dlatego musiałam do niej dojrzeć. Trwało to kilka lat.

- powiedziała w wywiadzie dla magazynu Party.