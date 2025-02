Monika Olejnik, znana dziennikarka i prowadząca program „Kropka nad i”, w maju 2024 roku usłyszała diagnozę, która odmieniła jej życie – rak piersi. Gwiazda przeszła operację związaną z chorobą nowotworową. O swoim stanie regularnie informowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Publicystka wróciła już do pracy. Co jakiś czas promuje działania profilaktyczne. Ostatnio zwróciła się do internautów z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, 4 lutego.

W Światowym Dniu Walki z Rakiem, 4 lutego 2025 roku, Monika Olejnik wystosowała emocjonalny apel do internautów. Dziennikarka zaznaczyła, że niezwykle ważne są badania. Dodała też, że chorzy nie powinni się poddawać. Przy okazji przyznała, że sama była „zszokowana” diagnozą, jednak podjęła zmagania z chorobą nowotworową.

Badajcie się, kochani, badajcie się, kochane i proszę, nie poddawajcie się po badaniach! Miałam raka, diagnoza mnie zszokowała, nie poddałam się. Namawiam was na badania – trzeba to zrobić dla siebie, dla bliskich. Nie ma nic lepszego niż życie! Rak to nie wyrok

W dalszej części dodała, jak istotny jest ruch fizyczny. Przy okazji podziękowała wszystkim za wsparcie, jakie otrzymała po tym, jak ujawniła, że jest chora.

Zachęcam was do myślenia o zdrowiu codziennie – do treningów, do sportu, do życzliwości, pomagania innym. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, za kilkadziesiąt tysięcy pięknych i ważnych wiadomości, które od was otrzymałam

– dodała.