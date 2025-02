W programie "Halo tu Polsat" Lenka Klimentová podzieliła się wzruszającą opowieścią o swojej adopcji w wieku czterech miesięcy, wyrażając głęboką wdzięczność swoim rodzicom za miłość i wsparcie. W pewnym momencie tancerka nie umiała powstrzymać łez.

Lenka Klimentová to utalentowana tancerka pochodząca z Czech, która zdobyła serca polskiej publiczności dzięki udziałowi w programie „Taniec z Gwiazdami”. Urodziła się w Ostrawie, gdzie od najmłodszych lat pasjonowała się tańcem. Jej talent, determinacja i ciężka praca szybko przyniosły jej sukcesy na arenie międzynarodowej.

Lenka jest znana ze swojej charyzmy, profesjonalizmu i wyjątkowych umiejętności tanecznych. Na parkiecie wyróżnia się nie tylko techniką, ale także emocjonalnym zaangażowaniem, które sprawia, że każdy jej występ zapada w pamięć.

Zobacz także: Lenka Kliment pochwaliła się swoim szczęściem. To już 2! Wzruszyły mnie kadry opublikowane przed tancerkę

Lenka Klimentová, znana tancerka i gwiazda "Tańca z Gwiazdami", pojawiła się w programie "Halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o swojej przeszłości. Tancerka wyznała, że została adoptowana w wieku zaledwie czterech miesięcy. Choć temat ten poruszała wcześniej sporadycznie, tym razem zdecydowała się otworzyć przed widzami i opowiedzieć o swoich emocjach związanych z tym doświadczeniem.

Podczas wywiadu Lenka Klimentová wielokrotnie podkreślała, jak ogromną rolę w jej życiu odegrali rodzice adopcyjni. To dzięki nim mogła dorastać w pełnej miłości rodzinie, która wspierała ją na każdym etapie życia.

Gdyby mnie nie wzięli, to bym tu nie siedziała. Nie mogłabym tańczyć, nie wiem, jak to by się wszystko potoczyło

- mówiła wzruszona.