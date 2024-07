Michał Pazdan prawdopodobnie zostanie w Legii Warszawa. Po sukcesie polskiego piłkarza na Euro 2016, sporo pisało się o transferze piłkarza do zagranicznej drużyny. Pojawiały się informacje o przejściu Polaka do słynnej FC Barcelony lub do Bundesligi. Okazuje się jednak, że Michał Pazdan na razie pozostanie w polskim klubie.

Reklama

Nie ma na rynku wielu tak mobilnych i świetnie ustawiających się w obronie piłkarzy jak Michał. Jeżeli grasz ofensywną piłkę, to musisz mieć zawodnika o charakterystyce Pazdana. Z nikim jednak o jego transferze nie rozmawiamy. Ale okienko zamyka się ostatniego sierpnia. Naszym priorytetem są mecze pucharowe. I w nich Michał jest nam potrzebny - powiedział Bogusław Leśnodorski, prezes Legii Warszawa, w wywiadzie dla "Super Expressu".

Michał Pazdan został dostrzeżony w czasie Mistrzostw Europy. Nazwisko skromnego, lecz genialnego na boisku obrońcy poznała cała Polska i nie tylko. (Zobacz też: Dobre nawyki i otwartość na doświadczenia – tak się osiąga sukces). Polak znalazł się w zestawieniu UEFA jako jedno z objawień Euro 2016.

Zobacz też: Michał Pazdan pokazuje jak powstaje... jego słynna fryzura! "U mnie golenie zawsze za free".

Zobacz także

Michał Pazdan jednak zostanie w Legii Warszawa.

East News

Reklama

Piłkarz został ulubieńcem polskich kibiców w czasie Euro 2016. W kraju został powitany jak prawdziwy bohater!