Michał Danilczuk i Maffashion znowu razem

Na swoim profilu na Instagramie Michał Danilczuk podzielił się wspomnieniami z emocjonującego wieczoru, który miał miejsce podczas ostatniego odcinka na żywo programu "You Can Dance – Po prostu tańcz!". Z tej okazji postanowił dodać serię zdjęć, w tym jedno z Maffashion.

Od miesięcy media spekulowały na temat relacji między influencerką Maffashion (Julia Kuczyńska) a tancerzem Michałem Danilczukiem. Para poznała się podczas 14. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie ich bliska współpraca na parkiecie wzbudziła liczne plotki o romansie. Choć oboje unikali jednoznacznych deklaracji, ich wspólne zdjęcie z planu programu "You Can Dance – Po prostu tańcz!" zdaje się potwierdzać wcześniejsze przypuszczenia. Para zawsze wspiera się w ważnych momentach swojego życia, a taki niewątpliwie był środowy wieczór. Michał Danilczuk został jurorem tanecznego formatu i Maffashion kibicowała mu z widowni.

Wczorajszy wieczór bez wątpienia dostarczył mnóstwa emocji. Po tej intensywnej dawce tańca, rozmów i wyjątkowych momentów, dziś chciałem Was zapytać: jakie są Wasze wrażenia po wczorajszym live?P.S Gratulacje dla Wszystkich uczestników @youcandance.tvn robicie genialną robotę. Ten program jest o Was i dla Was, wykorzystajcie czas w tym programie na maksa.

- napisał Danilczuk pod swoim postem.