Dominika Tajner, była czwartą żoną Michała Wiśniewskiego. Po rozwodzie, do którego doszło niespodziewanie w 2019 roku przeszła spektakularną przemianę, którą właśnie pochwaliła się w mediach społecznościowych. Momentalnie zalała ją lawina gratulacji, a wśród licznych komentarzy pojawił się wpis od samej Poli Wiśniewskiej, czyli aktualnej żony lidera Ich Stroje.

Rozwód z Michałem Wiśniewskim w 2019 roku był dla Dominiki Tajner przełomowym momentem. Po latach życia u boku kontrowersyjnego muzyka, postanowiła skupić się na sobie i rozpocząć nowy etap. Jak się okazuje, była to jedna z najlepszych decyzji w jej życiu. Tajner nie tylko zmieniła swoje priorytety, ale także odnalazła nową miłość. Jej obecny związek jest szeroko komentowany w mediach, a sami zakochani chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych.

Zmiana w życiu Dominiki Tajner objęła nie tylko sferę uczuciową, ale również jej wygląd. Po rozwodzie zdecydowała się na szereg zmian, które sprawiły, że wygląda promiennie i młodziej. Dominika skupiła się na zdrowym trybie życia, regularnych treningach i odpowiedniej diecie. Efekty przyszły szybko – jej sylwetka jest smuklejsza, a energia wręcz z niej tryska. Teraz pochyliła się nad tym tematem w swoim najnowszym poście, prezentując jednocześnie odchudzoną sylwetkę w czarnym kombinezonie. Wyznała: