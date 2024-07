Być może niejednokrotnie zdarzało ci się patrzeć na znajomego, który osiągnął w życiu wiele i pomyśleć – jak osiągnąć sukces tak jak on? Co zrobić, żeby być bardziej produktywnym, twórczym, jak stać się człowiekiem sukcesu? Odpowiedzi nie spodobają się osobom, które lubią, gdy profity przychodzą z łatwością i bez wysiłku. Sukces bowiem to wynik ciężkiej pracy.

Wyjście ze strefy komfortu

Strefa komfortu (ang. comfort zone) to stan, w którym czujemy się bezpiecznie, mamy nad wszystkim kontrolę i funkcjonujemy w znanym sobie środowisku. Żeby osiągnąć sukces, musisz z tej strefy wyjść, bo to poza nią są nowe doświadczenia, tam trzeba zdobyć nowe umiejętności i podjąć ryzyko.

Life long learning, czyli uczenie się przez całe życie

Ludzie sukcesu tak naprawdę nigdy nie przestają się uczyć. Nie zrobią nic bez uprzedniego przygotowania, które często polega właśnie na nabyciu nowych umiejętności. To dzięki idei uczenia się przez całe życie jest możliwy ciągły rozwój – ani Steve Jobs, ani Bill Gates nie osiągnęliby tak wiele, gdyby poprzestali na wiedzy, którą zdobyli na studiach. Nie chodzi zresztą tylko o to, by chodzić na kursy, kolejne studia, robić następne fakultety. Uczyć można się też od innych, podpatrując jak pracują, zasięgając ich rad, prosząc ich o pomoc.

Przyszłość przede wszystkim

Jak osiągnąć sukces? Skupiając się na przyszłości, a nie przeszłości. Rzecz jasna nasze poprzednie doświadczenia są dobrą lekcją, pozwalają uniknąć w przyszłości tych samych błędów. Jednak należy je potraktować tylko jako kolejną sposobność nauki (patrz: pkt. 2), a nie jako coś, na czym się koncentrujemy, odwracając całkowicie od tego, co jest teraz i co będzie. Ludzie sukcesu planują przyszłość i określają swoje cele w czasie.

Odpowiedni ludzie wokół

Ludzie sukcesu sami sobie kreują środowisko, które ten sukces wspiera. Nie otaczają się pesymistami, wiecznymi sceptykami, którzy krytycznie oceniają każdy pomysł. Trzymają się z dala od toksycznych osób i kończą znajomości, które zaczynają działać na nich destruktywnie. Często mówi się o jakiejś pozytywnej energii – tego właśnie poszukują osoby. Atmosfery, która będzie motywowała i wspierała.

Dobre nawyki

Osoby, które osiągnęły w życiu wiele, zwykle nie zrobiły tego tylko z powodu talentu, smykałki do czegoś czy łutu szczęścia. Zazwyczaj to wynik ciężkiej pracy i dobrych nawyków, takich jak:

wcześniejsze wstawanie, żeby dobrze przygotować się do nadchodzącego dnia;

praca także wtedy, kiedy już się wyrobiło normę;

zaczynanie pracy od najważniejszych rzeczy, kiedy umysł jest jeszcze świeży i wypoczęty;

robienie planu dnia (i trzymanie go w jednym miejscu, a nie 10 notesach!);

traktowanie swojej pracy poważnie;

korzystanie z potencjału grupy i docenianie pracy zespołowej.

Krótko mówiąc, nie ma innej odpowiedzi na pytanie jak osiągnąć sukces, niż – zapracować na niego. Czego wam szczerze życzymy, powodzenia!