Jurorzy "You Can Dance" wielokrotnie podkreślali, jak ważne są dla nich umiejętności uczestników i ich taneczna historia. Tym razem jednak doszło do sytuacji, w której opinie w jury były skrajnie podzielone. Michał Danilczuk postanowił nie przebierać w słowach i stanowczo bronić swojego zdania, co doprowadziło do gorącej wymiany argumentów.

Reklama

Kłótnia w "You Can Dance"

W zapowiedzi nadchodzącego odcinka "You Can Dance" widzowie mieli okazję zobaczyć ostrą wymianę zdań między jurorami. Michał Danilczuk i Ryfa starli się przed kamerami! Jak wiadomo, Michał Danilczuk od początku tej edycji "You Can Dance" wyróżniał się surowymi, ale merytorycznymi ocenami. Tym razem Danilczuk nie chciał, aby jeden z uczestników przeszedł dalej, argumentując to zbyt małym doświadczeniem tanecznym.

Bądźmy szczerzy, a nie bądźmy mili. No ludzie! - powiedział Michał.

Ja nie jestem miła. Ja próbuję zrobić program - odpowiedziała Ryfa.

Michał Danilczuk nie odpuszczał. Postanowił dobitnie powiedzieć o swoich odczuciach względem uczestnika "You Can Dance". Tak szczerze nigdy nie było:

Próbujesz zrobić program, mówiąc człowiekowi, który nie ma w ogóle pojęcia na temat tańca, że może być w tym programie - wypalił Michał.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany fragment z wymiany zdań jurorów "You Can Dance".

Fani stają w obronie Michała Danilczuka

Część fanów show uważa, że Danilczuk miał rację, podkreślając, że do programu powinny dostawać się tylko osoby, które od najmłodszych lat ciężko pracowały na swój sukces. W komentarzach pod postem na oficjalnym profilu "You Can Dance" na Instagramie fani piszą wprost:

Michał całkowita racja. Poprzednie edycje trzymały wybitnie wysoki poziom!!! I życzyłabym sobie aby w tej odświeżonej wersji, profesjonalizm sie jednak przebijał

Inni jednak zauważyli, że Ryfa również mówiła prawdę i słusznie chciała dać szansę uczestnikowi show.

Dwie stronę mają swoją rację. Fakt jest tylko taki, że jak ktoś dojdzie do live, to jest tam takie tempo i stres, że może być ciężko laikowi

Ryfa ma rację!

"You Can Dance"- skład jury i zasady programu

​Program "You Can Dance – Po prostu tańcz!" powrócił na antenę TVN w nowej odsłonie, oferując uczestnikom i widzom świeże spojrzenie na taneczne talenty. Oto najważniejsze informacje dotyczące zasad nowej edycji:​

Etapy programu:

Precastingi: Odbywają się w największych miastach Polski, gdzie uczestnicy prezentują swoje umiejętności przed producentem, reżyserem i choreografem programu. ​ Castingi przed jury: Wybrani tancerze występują przed komisją jurorską, która na podstawie krótkich układów choreograficznych decyduje o ich dalszym udziale w programie. ​ Odcinki na żywo: Najlepsi uczestnicy rywalizują w cotygodniowych występach na żywo, prezentując różnorodne style taneczne, od hip-hopu, przez taniec towarzyski, po breakdance i orientalne rytmy Finał: Wielki finał wyłoni zwycięzcę edycji, który zdobędzie tytuł najlepszego tancerza i szansę na rozwój kariery tanecznej.

Nowa edycja "You Can Dance – Po prostu tańcz!" to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim celebracja tańca w jego różnorodnych formach, promowanie talentów i inspirowanie widzów do odkrywania pasji tanecznej.

Zobacz także: