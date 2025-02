Czyżby uczestnicy "Farmy" docenili ją dopiero, jak opuściła program? Na profilu produkcji pojawiło się wymowne nagranie, na którym uczestnicy nawet nie ukrywają swoich przemyśleń na temat Danki:

Sama Danka również nie pozostała na to objętna.

Danka na "Farmie" budziła skrajne emocje. Jej konflikt z Wiolą widzowie wspominają do teraz. Nie miała także najlepszych relacji z Michałem. Między innymi przez niego musiała pożegnać się z programem, jednak w swoim liście "zemściła się", wskazując go jako kolejnego, który miałby odpaść z "Farmy". Ostatecznie tak też się stało, więc ani ona ani Michał nie zawalczą o "złote widły" i nagrodę główną.

Chwilę po odejściu Danki z "Farmy" w sieci pojawił się wymowny fragment z planu. Jak uczestniczka zobaczyła, co na jej temat mówią uczestnicy, musiała podzielić się tym w sieci. Okazuje się, że Michał, Bandi czy Żaneta całkiem tęsknią za Danką i jej zachowaniami na "Farmie":

Ta Farmina to tak wchodzi do głowy, to jej się udało nie?

"Farmi, Farmi, Farmi, jajo, jajo daj mi" - nucili uczestnicy, śladem za tym, jak robiła to Danka.

Danka nie potrafiła pozostać obojętna na to, co zobaczyła na profilu "Farmy". Od razu zostawiła komentarz:

Kiedy Danka odpadła z "Farmy", spełniła także swoje małe marzenie: adoptowała dwa kotki, które poznała na miejscu. Gospodynie programu obiecały, że ogarną wszystkie sprawy związane z dokumentami i weterynarzem, by maluchy mogły do niej trafić.

Okazuje się, że Danka mimo swojej mocnej osobowości, doczekała się całkiem sporego grona fanów. Ci mają pretensje do uczestników, którzy wypowiadają się o niej dobrze, dopiero teraz, gdy odpadła, a kiedy przebywała na "Farmie" robili jej na złość: