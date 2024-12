Ada i Michał to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Choć od ich udziału w miłosnym show TVP minęło już trochę czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy. Niestety para niezbyt często odzywa się do fanów, co rodzi wśród ich obserwatorów mnóstwo pytań i spekulacji. Teraz w końcu Ada i Michał postanowili wyjaśnić, dlaczego po programie trzymają się z dala od medialnego zgiełku.

"Rolnik szuka żony": To dlatego Ada i Michał zniknęli z życia publicznego

Ada i Michał poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony". Jak się okazało, udział w miłosnym show TVP naprawdę sprawił, że ta dwójka odnalazła wymarzoną miłość i szybko okazało się, że są sobie pisani. Już finale programu "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, że Michał oświadczył się Adzie, a już w lipcu 2023 roku para wzięła ślub kościelny.

Jak wiadomo, wielu uczestników "Rolnika" po zakończeniu swojej przygody w programie chętnie udziela się w mediach społecznościowych i pokazuje fanom swoje dalsze życie. Z kolei Ada i Michał zdecydowanie ograniczyli swoją aktywność w sieci i nie są zbyt wylewni na temat tego, co się u nich dzieje. Teraz w rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" wyjawili, dlaczego podjęli decyzję o wycofaniu się z życia publicznego.

Chcieliśmy trochę prywatności zachować po ślubie, rozwijać tę relację sami, bez tej otoczki medialnej - wyznała Ada w rozmowie z SE

Dziennikarka w/w portalu próbowała dopytać parę o plotki, które od pewnego czasu krążą w sieci. Mowa między innymi o rzekomej przeprowadzce Ady i Michała, a także o... powiększeniu rodziny. Małżonkowie jednak szybko ucięli temat.

Nie chcemy na ten temat nic mówić - odpowiedzieli

Michał jedynie dodał, że faktycznie ich rodzina się powiększyła, bo jego siostra urodziła dziecko. O swojej relacji i aktualnym życiu, para jednak nie chciała zbyt długo rozprawiać.

Ada i Michał dodali jednak, że dobrze wspominają udział w programie i chętnie śledzą dalsze edycje "Rolnika". Kiedy dziennikarka SE zapytała ich, czy polecają udział w miłosnym show TVP, odpowiedzieli zgodnie:

Tak, ale tylko dla tych, którzy naprawdę szukają miłości, a nie sławy czy przygody - przyznała para

Przypomnijmy, że Adę i Michała zobaczymy w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Myślicie, że wtedy zdradzą nieco więcej szczegółów na temat swojego obecnego życia?

