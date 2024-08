Temat Maffashion i Michała Danilczuka nieprzerwanie budzi spore emocje i rodzi morze spekulacji. Duet konsekwentnie unika stanowczych deklaracji w kwestii swojej relacji, z kolei fani nieustannie dociekają, co tak właściwie ich łączy. Co jakiś czas docierają do nas ich wspólne zdjęcia, dzięki którym możemy przekonać się, jak spędzają wspólnie czas. Influencerka właśnie pochwaliła się kolejnym!

Maffashion chwali się zdjęciem z kolacji z Michałem Danilczukiem

Odkąd kilka miesięcy temu Maffashion i Michał Danilczuk wystąpili razem w "Tańcu z gwiazdami" nie przestają budzić zaciekawienia mediów. Jeszcze w trakcie trwania show plotkowano, że za kulisami połączyło ich coś więcej. Po programie spekulacje tylko się nasiliły, a to za sprawą wielu ich relacji, w których pokazywali, jak spędzają wspólnie czas. Pojechali chociażby razem na festiwal czy udali się na imprezę rodzinną Maff.

Ostatnio Michał Danilczuk zaskakująco wypowiedział się o relacji z Julią, przyznając, że niewątpliwie połączyła ich przyjaźń. Oboje wciąż jednak unikają odpowiedzi, czy być może narodziło się między nimi też coś więcej. Oliwy do ognia może tylko dolać najnowszy post influencerki, w którym zebrało jej się na wspomnienia.

Michał Danilczuk, Julia Kuczyńska Wojciech Olkusnik/East News

Maff opublikowała serię archiwalnych zdjęć z różnych momentów. Na jednym z ujęć widać ją wraz z Danilczukiem na kolacji, na której towarzyszyli im również przyjaciele. Pewna fanka od razu zwróciła uwagę, że to właśnie ta fotka wzbudza największe emocje.

Zdjęcie z Michałem jest bardzo ładne, wszyscy bardzo fajnie wyglądacie

Na falę komplementów Maff wcale nie musiała długo czekać, bo te pojawiły się z prędkością światła.

Śliczna jesteś skarbie. Wyglądasz bosko, olśniewająco, jak gwiazda filmowa z Hollywood, kochanie

Super

Julia zawsze pięknie wyglądała, ale teraz to już totalnie wywalony w kosmos level

Wooow, jak ładnie wyglądasz, te długie włosy genialne

Maffashion, Michał Danilczuk Instagram@maffashion_official

Czy jest szansa, że Maffashion i Michał Danilczuk w końcu rozwieją wątpliwości na temat swojej relacji? Póki co niewiele na to wskazuje, bo szczególnie influencerka strzeże swojego życia prywatnego jak lwica.

