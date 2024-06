Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i w trakcie swojej kariery zdobył już chyba wszystkie trofea, o jakich marzą piłkarze. W ostatnim czasie coraz częściej plotkuje się jednak o wymianie "starej gwardii" w reprezentacji Polski, a wczoraj media obiegła informacja, że z reprezentacją żegna się Kamil Grosicki. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Piłkarz rozwiał wątpliwości w sprawie swojej przyszłości w kadrze.

Robert Lewandowski pożegna się z kadrą?

Dla wszystkich fanów piłki nożnej ostatnie dni są bardzo emocjonujące, za sprawą udziału biało-czerwonych w Euro 2024. Mistrzostwa od początku budziły wiele obaw, ponieważ tuż przed pierwszym meczem Polski z Holandią Robert Lewandowski doznał poważnej kontuzji i nie pojawił się na boisku. Polacy przegrali wówczas 1:2. Stan Lewandowskiego na tyle się poprawił, że w kolejnym meczu mógł już zagrać, jednak to nie pomogło, bo Polacy ponieśli porażkę, przegrywając z Austriakami 1:3. Ostatni mecz na Euro 2024 z Francją zaplanowany jest na dzisiaj jednak biało-czerwoni nie mają szans na awans do fazy pucharowej. Dzień przed ostatnim meczem Kamil Grosicki ogłosił, że odchodzi z reprezentacji Polski, sporo spekuluje się także o odejściu Wojciecha Szczęsnego, a co Robertem Lewandowskim?

Robert Lewandowski w rozmowie z serwisem uefa.com przyznał, że spełnianie oczekiwań Polaków bywa obciążające.

Naprawdę nie wiem. Składają się na to różne czynniki. Granie przez tyle lat na pewnym poziomie, z wielkimi oczekiwaniami, starając się spełnić nie tylko swoje marzenia, ale także marzenia Polaków, to obciążenie. Oczywiście dobrze czuję się w zespole; atmosfera, jaka panuje od środka, sprawia, że miło się tu przebywa. O fizyczność też się nie martwię - stwierdził Robert Lewandowski.

Piłkarz zaznaczył, że nie chce żałować, że zbyt wczesnego odejścia i jak podkreślił, jeszcze nie nadszedł moment.

Nie chcę żałować, że zbyt wcześnie odszedłem na emeryturę, choć wciąż mogłem grać dłużej. Z drugiej strony nie chcę zmagać się z tą decyzją, kiedy nadejdzie ten moment. Teraz jeszcze nie nadszedł. Muszę to poczuć w sobie. Na pewno nikt nie będzie miał na to wpływu. Tylko ja i moja rodzina, nikt z zewnątrz - stwierdził Robert Lewandowscy.

Wszyscy fani Roberta Lewandowskiego jak na razie mogą odetchnąć z ulgą!

