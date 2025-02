Michał Kassin wraca do "Tańca z Gwiazdami"! Fani programu będą mieli okazję zobaczyć go już w nadchodzącą niedzielę, podczas pierwszego odcinka 16. edycji tanecznego formatu!

Reklama

Michał Kassin ponownie w "Tańcu z Gwiazdami"

Michał Kassin jakiś czas temu oznajmił swoim fanom, że nie otrzymał zaproszenia do 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Internauci byli załamani, ponieważ Michał jest uznawany z jednego z lepszych choreografów i tancerzy w programie. Niespełna tydzień przed rozpoczęciem wiosennej edycji na jaw wyszło, że Kassin zatańczy podczas otwarcia show, jednak nie w roli trenera. Pokaże swoje umiejętności tańcząc w grupie, która swoim pokazem otworzy 16. edycję "Tańca z Gwiazdami". Michał Kassin nawiązał do braku angażu do tegorocznej edycji i wbił szpilę produkcji:

Wyrzucają drzwiami, wracam oknem. Widzimy się w niedzielę podczas pierwszego odcinka Tańca z Gwiazdami - napisał Michał Kassin.

Co dalej z miłością Michała Kassina i Jakuba Pursy?

Michał Kassin i Jakub Pursa to para, która połączyła nie tylko miłość do tańca, ale także życie prywatne. Obaj są utalentowanymi choreografami, a ich ścieżki wielokrotnie przecinały się w świecie sztuki. Choć przez długi czas nie komentowali swojej relacji publicznie, postanowili ujawnić ją po zakończeniu 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", w której Kassin partnerował Roksanie Węgiel. Ich związek spotkał się z ciepłym przyjęciem w środowisku artystycznym, a sami chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, inspirując innych swoją pasją i autentycznością.

W ostatnim czasie Michał i Jakub nie pokazywali się zbyt często publicznie, a fani zapewne zastanawiają się, czy w ich związku wszystko jest w porządku. Wygląda jednak na to, że tak, ponieważ już w nadchodzącą niedzielę zatańczą w tej samej grupie podczas openingu w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie ponownie będą mogli zobaczyć ich razem na parkiecie show!

Michał Kassin najlepszym tancerzem "Tańca z Gwiazdami"?

Michał Kassin zadebiutował w programie "Taniec z Gwiazdami" w 14. edycji, partnerując piosenkarce Roksanie Węgiel. Para zdobyła uznanie jurorów i widzów, docierając do finału i zajmując drugie miejsce. W kolejnej, 15. edycji, Kassin tańczył z aktorką Anną-Marią Sieklucką, jednak ich współpraca zakończyła się na szóstym miejscu. W styczniu 2025 roku tancerz poinformował, że nie otrzymał zaproszenia do udziału w 16. edycji programu, co zaskoczyło wielu fanów, ponieważ Michał uchodzi za najlepszego choreografa w programie.

Podczas jego występów z Roksaną Węgiel fani mieli okazję zauważyć, że choreografie, które tworzył, były nietuzinkowe. Żaden tancerz nie odważył się dotychczas na tak trudne podnoszenia czy elementy akrobatyczne. Osobiście się z tym zgadzam, ze Michał Kassin jest jednym z lepszych tancerzy programu "Taniec z Gwiazdami" i mam nadzieję, że powróci w jesiennej edycji show!

Zobacz także:

Reklama